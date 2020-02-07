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  • Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

7 февраля 2020, 23:59
4

Нападающий «Сельты» Федор Смолов раскрыл обстоятельства прихода в испанский клуб. Команда из Виго арендовала россиянина у «Локомотива» до лета.

«Все произошло очень быстро. Я был в отпуске в Лондоне, и во время ужина с друзьями мне позвонили и сказали об интересе «Сельты». Я не думал и десяти секунд. Согласился с удовольствием. На следующий день всю бумажную работу уже сделали.

Клуб и тренер рассчитывают на меня. Я хочу полностью выкладываться и помочь «Сельте» изменить ситуацию», – сказал Смолов.

  • «Сельта» идет в зоне вылета.
  • Издание La Voz de Galicia уверено, что в ближайшем матче с «Севильей» Смолов выйдет в старте.
  • «Сельта» заплатила за аренду Смолова 500 тысяч евро.

Источник: YouTube-канал «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (4)
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tilvan
1581151741
От вест-хэма нос воротил, а в сельту сорвался. Ну ну
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mp7700
1581154557
Ибо думать не чем!
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Сергей Александрович
1581156399
Фёдор красавец! Все правильно зделал! Нефиг в РПЛ тухнуть! Испания это настоящий вызов!
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zigbert
1581182171
Локомотив был не против,вот и получилось так быстро.
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