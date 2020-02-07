Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов раскрыл обстоятельства прихода в испанский клуб. Команда из Виго арендовала россиянина у «Локомотива» до лета.

«Все произошло очень быстро. Я был в отпуске в Лондоне, и во время ужина с друзьями мне позвонили и сказали об интересе «Сельты». Я не думал и десяти секунд. Согласился с удовольствием. На следующий день всю бумажную работу уже сделали.

Клуб и тренер рассчитывают на меня. Я хочу полностью выкладываться и помочь «Сельте» изменить ситуацию», – сказал Смолов.