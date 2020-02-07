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    Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов раскрыл обстоятельства прихода в испанский клуб. Команда из Виго арендовала россиянина у «Локомотива» до лета.

    «Все произошло очень быстро. Я был в отпуске в Лондоне, и во время ужина с друзьями мне позвонили и сказали об интересе «Сельты». Я не думал и десяти секунд. Согласился с удовольствием. На следующий день всю бумажную работу уже сделали.

    Клуб и тренер рассчитывают на меня. Я хочу полностью выкладываться и помочь «Сельте» изменить ситуацию», – сказал Смолов.

    • «Сельта» идет в зоне вылета.
    • Издание La Voz de Galicia уверено, что в ближайшем матче с «Севильей» Смолов выйдет в старте.
    • «Сельта» заплатила за аренду Смолова 500 тысяч евро.

    Источник: YouTube-канал «Сельты»

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    07.02.2020 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2131

      Борат 8 минут назад

      Мажор хр*нов!
      Выведи сельту в сегунду! Гыгы

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