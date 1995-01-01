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    Смолов – о главном отличии Примеры от РПЛ: «Переход между атакой и обороной. В Испании переключаются мгновенно»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, чем отличается испанская Примера от российской Премьер-лиги.

    «Есть и маленькие, и большие различия. Здесь играют в атакующей манере. И я бы сказал, главное, что я заметил после матча с «Валенсией», это переход между атакой и обороной. Игроки переключаются мгновенно.

    В России это занимает какое-то время, так что некоторые футболисты вступают в отбор, когда уже поздно. Здесь же при потере мяча ты сразу включаешься в оборонительную игру. Это делает футбол более интенсивным и более зрелищным», – сказал Смолов.

    • «Сельта» арендовала 29-летнего форварда у «Локомотива», заплатив 500 тысяч евро.
    • У галисийского клуба будет право выкупа россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
    • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

    Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

    Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2031

      Давид59 42 минуты назад

      Не, у нас не так. Сперва выпить чашечку коофее... А потом можно и об атаке подумать

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      Рейтинг: +537

      tilvan 1 час назад

      Везде переключаются мгновенно и играют все 90 минут. Ну кроме РПЛ

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      Рейтинг: +4548

      серега кашин 1 час назад

      ну смолов может так говорить он же ни один дасяток матчей в примере сыграл

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