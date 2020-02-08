Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – о главном отличии Примеры от РПЛ: «Переход между атакой и обороной. В Испании переключаются мгновенно»

Смолов – о главном отличии Примеры от РПЛ: «Переход между атакой и обороной. В Испании переключаются мгновенно»

8 февраля 2020, 09:59
5

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, чем отличается испанская Примера от российской Премьер-лиги.

«Есть и маленькие, и большие различия. Здесь играют в атакующей манере. И я бы сказал, главное, что я заметил после матча с «Валенсией», это переход между атакой и обороной. Игроки переключаются мгновенно.

В России это занимает какое-то время, так что некоторые футболисты вступают в отбор, когда уже поздно. Здесь же при потере мяча ты сразу включаешься в оборонительную игру. Это делает футбол более интенсивным и более зрелищным», – сказал Смолов.

  • «Сельта» арендовала 29-летнего форварда у «Локомотива», заплатив 500 тысяч евро.
  • У галисийского клуба будет право выкупа россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

Источник: Официальный сайт «Сельты»
Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1581148945
ну смолов может так говорить он же ни один дасяток матчей в примере сыграл
Ответить
tilvan
1581151668
Везде переключаются мгновенно и играют все 90 минут. Ну кроме РПЛ
Ответить
Давид59
1581153113
Не, у нас не так. Сперва выпить чашечку коофее... А потом можно и об атаке подумать
Ответить
КАМПОСТЕР1
1581157873
Везде так надо играть, или у нас тренеры говорят: ребят не спешите, отдышитесь, а уж потом все вперед
Ответить
КАМПОСТЕР1
1581157977
важно чтобы игроки выполняли установки, тогда и у нас так играть можно
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+