Смолов – о главном отличии Примеры от РПЛ: «Переход между атакой и обороной. В Испании переключаются мгновенно»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, чем отличается испанская Примера от российской Премьер-лиги.

«Есть и маленькие, и большие различия. Здесь играют в атакующей манере. И я бы сказал, главное, что я заметил после матча с «Валенсией», это переход между атакой и обороной. Игроки переключаются мгновенно.

В России это занимает какое-то время, так что некоторые футболисты вступают в отбор, когда уже поздно. Здесь же при потере мяча ты сразу включаешься в оборонительную игру. Это делает футбол более интенсивным и более зрелищным», – сказал Смолов.

«Сельта» арендовала 29-летнего форварда у «Локомотива», заплатив 500 тысяч евро.

У галисийского клуба будет право выкупа россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.

Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

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