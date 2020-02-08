Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

Форвард «Сельты» Федор Смолов поговорил о бывшем клубе – «Краснодаре». По мнению футболиста, южане показывают европейскую игру.

«Я бы сказал, что «Краснодар» – самая атакующая команда РПЛ, она играет по-европейски. Мне нравится, когда команда контролирует мяч, создает моменты. Мне становится проще, ведь в таком случае все зависит от моей реализации», – считает Смолов.