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  • Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

8 февраля 2020, 01:13
4

Форвард «Сельты» Федор Смолов поговорил о бывшем клубе – «Краснодаре». По мнению футболиста, южане показывают европейскую игру.

«Я бы сказал, что «Краснодар» – самая атакующая команда РПЛ, она играет по-европейски. Мне нравится, когда команда контролирует мяч, создает моменты. Мне становится проще, ведь в таком случае все зависит от моей реализации», – считает Смолов.

  • «Сельта» идет в зоне вылета.
  • Издание La Voz de Galicia уверено, что в ближайшем матче с «Севильей» Смолов выйдет в старте.
  • «Сельта» заплатила за аренду Смолова 500 тысяч евро.

Источник: YouTube-канал «Сельты»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Краснодар Сельта Смолов Федор
Комментарии (4)
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general.lizyukov
1581117271
Странно, что не забивают больше всех, "самые атакующие"
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RotBerg
1581126340
У Феди два сезона за 30 лет успешные, молчал бы про реализацию)
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Lester84
1581143233
Да, только тренер в Краснодаре - физрук
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arok
1581160793
По зрелищности и атакам наша игра лучшая в РПЛ, но по реализации мы хромает прямо таки на обе ноги!!!!
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