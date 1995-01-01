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    Черчесов: «Если вы обратили внимание, то Смолова с нами нет уже три сбора»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» и рассказал о перспективах попадания форварда на Евро-2020.

    – Есть сведения, что Смолов ушел в «Сельту» в том числе из-за непростых отношений с тренером. Этот момент обсуждали?

    – Я предпочитаю абстрагироваться от любых конфликтов в клубах. Это их внутреннее дело, мне не нужно вмешиваться. Но тренерский штаб получает информацию и анализирует ее на основе увиденного.Нам важно, чтобы футболист хорошо играл. Тогда он в нашем списке. Если играет не так, как хотим, в списке его нет. И мы находимся не в безвоздушном пространстве и примерно знаем, по какой причине происходит спад.Свои проблемы игрок должен решать сам. Хорошо тренироваться. А если есть сложности, пойти к тренеру и поговорить. Я уже говорил об этом – футболист сборной должен соответствовать как на поле, так и за его пределами.Пока ехать в Виго не планирую. Нельзя на второй день быть там. Мы нередко даже на сбор не зовем игрока, когда он в новый клуб переходит. Чтобы его хотя бы свой тренер увидел. Футболист только переходит и ему надо проявить себя в новой команде.Правильно оценить Смолова в Испании мы сможем через некоторое время, пусть освоится. К Головину в Монако, кстати, я тоже поехал не сразу, а спустя несколько месяцев после перехода.

    – У Смолова все еще статус первого после Дзюбы?

    – Если вы обратили внимание, то Смолова с нами нет уже три сбора. Дай бог, чтобы переход помог ему. Он такой же кандидат, как и остальные. Есть Чалов, есть поменявшие команды Комличенко и Игнатьев. Нам они все нужны.

    • «Сельта» идет в зоне вылета.
    • Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
    • Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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