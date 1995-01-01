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    Слуцкий: «Интересуется ли «Рубин» Кокориным? Конечно, нет»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    — Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?

    — Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет, – сказал Слуцкий.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • Сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Балтики», «Локомотива» и других клубов.

    «Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону

    Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4511

      серега кашин 15 минут назад

      как и признались даже если и было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7290

      derrik2000 15 минут назад

      А почему "КОНЕЧНО, нет"???
      Боятся гнева Газпрома?

      0
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