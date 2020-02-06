Слуцкий: «Интересуется ли «Рубин» Кокориным? Конечно, нет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
— Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?
— Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет, – сказал Слуцкий.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
- Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
- Сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Балтики», «Локомотива» и других клубов.
«Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону
Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»
Источник: «Бизнес Online»