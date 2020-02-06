Слуцкий: «Интересуется ли «Рубин» Кокориным? Конечно, нет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

— Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?

— Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет, – сказал Слуцкий.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

Сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Балтики», «Локомотива» и других клубов.

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