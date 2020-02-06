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Слуцкий: «Интересуется ли «Рубин» Кокориным? Конечно, нет»

6 февраля 2020, 18:12
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что он заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

— Леонид Викторович, последние два дня появлялась информация об интересе к Кокорину. Она соответствует действительности?

— Мне нечего добавить (смеется). Конечно, нет, – сказал Слуцкий.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • Сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Балтики», «Локомотива» и других клубов.

«Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону

Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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derrik2000
1581002377
А почему "КОНЕЧНО, нет"??? Боятся гнева Газпрома?
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серега кашин
1581002381
как и признались даже если и было
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Дедуктор
1581006388
Слуцкер - обычное гламурное ччмо. Это факт. Но чего смешного в вопросе про Кокорина?
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Retiremen_VMF
1581006903
Вы сначала, всей честной прессой с успехом помогли им сесть, делали бы вы так со всеми, а теперь также мешаете им играть. Поступок их конечно из категории идиотских, но нельзя же им теперь мешать во всем....
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Derzkiy1
1581012586
Самый адекватный с юмором тренер в стране , побольше бы таких ! И как тренер он намного интереснее и умнее других , в тренде мужик ! Красава
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paracetamol
1581025832
Да кто бы тебе его предложил, аутсайдеру! Хуже Сочи.
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Бoрaт и alarm Питушки
1581219906
все правильно кому такой нужен с репутацией не пойми кого стыдно то как за зинитку недоклуб
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