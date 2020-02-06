Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

Журналист Сергей Егоров раскрыл подробности переговоров между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета – то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина. Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия «Локо» должен предпринять, чтобы тему реанимировать.

Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба. Какие есть развилки:

1. Возможность возвращения в основной состав.

2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в Сочи сейчас, на полгода», – написал Егоров в телеграме.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.

Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону