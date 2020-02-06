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  • Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

6 февраля 2020, 15:43
6

Журналист Сергей Егоров раскрыл подробности переговоров между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета – то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина. Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия «Локо» должен предпринять, чтобы тему реанимировать.

Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба. Какие есть развилки:

1. Возможность возвращения в основной состав.

2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в Сочи сейчас, на полгода», – написал Егоров в телеграме.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

«Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Hektor 84
1580993267
Начинаются отмазки. То летом, то зимой! Это ТО еще не закрылось. Та и не пойдет он в Рубин. Там большую з/п не предложат.
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vladimir-7
1580994861
Повторюсь, Кокорину в РПЛ делать нечего, европейская команда и продолжение футбольной карьеры, а самое главное стереть из памяти Газпром и забыть продажное руководство Зенита.
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Plyash
1581010364
Слуц,как всегда,занимается подбором упавших с телеги.
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Armani nn
1581025790
В Газпроме наверно неплохие будущие лавры пообещали,приходится терпеть..
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