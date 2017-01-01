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    Журналист Егоров: «Разговор Слуцкого с Кокориным касался перехода не зимой, а летом»

    Журналист Сергей Егоров раскрыл подробности переговоров между главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    «Разговор Слуцкого с Кокориным касался не перехода этой зимой, а возможного сотрудничества с лета – то есть с момента истечения контракта игрока с «Зенитом». Казань строит новую команду, клуб видит пользу от перехода Кокорина. Что касается этой зимы, то тема с «Локо» по состоянию на сегодня закрыта. И пока трудно представить, какие усилия «Локо» должен предпринять, чтобы тему реанимировать.

    Но решать вопрос «Зениту» как-то надо, слишком много негатива вокруг клуба. Какие есть развилки:

    1. Возможность возвращения в основной состав.

    2. Переподписание контракта (на 2,5 года) и аренда в Сочи сейчас, на полгода», – написал Егоров в телеграме.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

    «Чемпионат»: Слуцкий вел переговоры с Кокориным по телефону

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11368

      vladimir-7 35 минут назад

      Повторюсь, Кокорину в РПЛ делать нечего, европейская команда и
      продолжение футбольной карьеры, а самое главное стереть из памяти
      Газпром и забыть продажное руководство Зенита.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +850

      Hektor 84 1 час назад

      Начинаются отмазки. То летом, то зимой! Это ТО еще не закрылось. Та и не пойдет он в Рубин. Там большую з/п не предложат.

      -1
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      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 > Hektor 84 44 минуты назад

      а Егоров свечку держал наверное в каждой ж... затычка

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