Ари: «Играть за сборную России – моя мечта»

Форвард «Краснодара» Ари рассказал, как он узнал об интересе со стороны тренерского штаба сборной России.

«Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили.

Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гилерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца», – сказал Ари.