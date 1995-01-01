Ари: «Играть за сборную России – моя мечта»

Форвард неплохой, но Черчесов его не возьмёт. Во-первых возрастной, а во-вторых при равных шансах предпочтёт россиянина. Надо быть (как Марио Фернандес) на голову лучше всех, чтобы тебя взяли
Форвард «Краснодара» Ари рассказал, как он узнал об интересе со стороны тренерского штаба сборной России.
«Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили.
Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гилерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца», – сказал Ари.
- 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
- Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
- С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
- Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.