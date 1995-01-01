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    Ари: «Играть за сборную России – моя мечта»

    Форвард «Краснодара» Ари рассказал, как он узнал об интересе со стороны тренерского штаба сборной России.

    «Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили.

    Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гилерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца», – сказал Ари.

    • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
    • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
    • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
    • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2009

      Давид59 26 минут назад

      Форвард неплохой, но Черчесов его не возьмёт. Во-первых возрастной, а во-вторых при равных шансах предпочтёт россиянина. Надо быть (как Марио Фернандес) на голову лучше всех, чтобы тебя взяли

      0
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      Рейтинг: +2056

      Борат 1 час назад

      За Беларусь поиграй!
      А в рф таких дровосеков и без тебя достаточно!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +11360

      vladimir-7 1 час назад

      Ари уже старый и грязно играет, такой не нужен нашей сборной.

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      Рейтинг: +848

      Hektor 84 1 час назад

      Поди с детства мечтал? Вот честно не пойму зачем его вообще вызывали в сборную. Игра мне его ни когда не нравилась. В нем слишком много понтов и высокомерия. Плюс ко всему подлый он, любит ударить из под тишка.

      2
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      Рейтинг: +11360

      vladimir-7 > Hektor 84 1 час назад

      Одобряю ваше мнение.

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