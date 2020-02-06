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Ари: «Играть за сборную России – моя мечта»

6 февраля 2020, 09:31
10

Форвард «Краснодара» Ари рассказал, как он узнал об интересе со стороны тренерского штаба сборной России.

«Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили.

Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гилерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца», – сказал Ари.

  • 34-летний нападающий выступает в России с 2010 года.
  • Сначала он играл за «Спартак», а в 2013 году присоединился к «Краснодару».
  • С февраля 2017-го по май 2018-го года бразилец был в аренде в «Локомотиве».
  • Ари получил российский паспорт в июле 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Ари
Комментарии (10)
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Hektor 84
1580971614
Поди с детства мечтал? Вот честно не пойму зачем его вообще вызывали в сборную. Игра мне его ни когда не нравилась. В нем слишком много понтов и высокомерия. Плюс ко всему подлый он, любит ударить из под тишка.
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vladimir-7
1580971708
Ари уже старый и грязно играет, такой не нужен нашей сборной.
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Давид59
1580975093
Форвард неплохой, но Черчесов его не возьмёт. Во-первых возрастной, а во-вторых при равных шансах предпочтёт россиянина. Надо быть (как Марио Фернандес) на голову лучше всех, чтобы тебя взяли
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mihail200606
1580979062
За Бразилию мечтать надо играть.. Вот это мечта..
Зачем возрастному игроку, сборная России? Один раз сыграть..
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Boeung777
1580989847
При чём - с детства.
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