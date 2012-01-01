Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Орлов: «Интерес Моуринью к Дзюбе – домыслы. Никакого предложения в «Зенит» не приходило»

    Комментатор Геннадий Орлов утверждает, что «Тоттенхэм» не пытался в январе подписать форварда «Зенита» Артема Дзюбу, о чем ранее сообщал «Чемпионат».

    – Как отреагировали на информацию в СМИ о том, что «Зенит» решил не отпускать Артема Дзюбу в «Тоттенхэм»?

    – Во-первых, я считаю, что сейчас Дзюбе категорически нельзя уходить из «Зенита».

    – Даже если было предложение от «Тоттенхэма»?

    – Он капитан сборной России. Впереди чемпионат Европы. Не забывайте, что это Англия. Там не все так просто с получением рабочей визы. А потом – «Тоттенхэм» в «Зенит» не обращался. Я, кстати, не слышал, что и «Фейнооорд» делал предложение по Кокорину.

    И зачем Дзюбе сейчас рисковать? Адаптация, новая страна, новый клуб, чемпионат. Артему нужно хорошо себя проявить на чемпионате Европы. А потом он может уходить, куда захочет. Дзюба способен себя показать на Евро. Он сейчас хорошо готовится. Я слежу за тренировками.

    – Верите, что Моуринью мог положить глаз на Дзюбу?

    – Вспоминается одна история. Однажды Это'О приехал в «Челси» из «Анжи» к Моуринью. И тот спросил его: «А что ты делал там в России?!» Значит, у него отношение к нашему футболу весьма сдержанное. Считаю, информация про Дзюбу – это все чьи-то домыслы. Но главное даже не в этом.

    – А в чем?

    – Ну, допустим, уедет он. А вдруг не заиграет, не впишется, а вдруг получит травму? А кто его заменит в сборной? Нет, нет – в первую очередь нужно думать о чемпионате Европы. А в «Зените» Артем на ходу.

    Дзюбе обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. «Зенит» – оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о «Тоттенхэме»? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш, когда принял «Марсель», делал запрос по Артему. Это я знаю. А интерес Жозе – домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило.

    Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

    Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11735

      Garrincha58 8 минут назад

      Дзюба играет в РПЛ только для того что кто то очень его пиарит для имиджа сборной им надо иметь своего героя а как футболист он среднего уровня и ни какие АПЛы или ещё другие чемпионаты он не потянет и с таким набором игроков Зенит может выиграть ЧР но на Европе ловить нечего и это доказывают последние 5 лет их там выступления

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru