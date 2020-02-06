Орлов: «Интерес Моуринью к Дзюбе – домыслы. Никакого предложения в «Зенит» не приходило»

Комментатор Геннадий Орлов утверждает, что «Тоттенхэм» не пытался в январе подписать форварда «Зенита» Артема Дзюбу, о чем ранее сообщал «Чемпионат».

– Как отреагировали на информацию в СМИ о том, что «Зенит» решил не отпускать Артема Дзюбу в «Тоттенхэм»?

– Во-первых, я считаю, что сейчас Дзюбе категорически нельзя уходить из «Зенита».

– Даже если было предложение от «Тоттенхэма»?

– Он капитан сборной России. Впереди чемпионат Европы. Не забывайте, что это Англия. Там не все так просто с получением рабочей визы. А потом – «Тоттенхэм» в «Зенит» не обращался. Я, кстати, не слышал, что и «Фейнооорд» делал предложение по Кокорину.

И зачем Дзюбе сейчас рисковать? Адаптация, новая страна, новый клуб, чемпионат. Артему нужно хорошо себя проявить на чемпионате Европы. А потом он может уходить, куда захочет. Дзюба способен себя показать на Евро. Он сейчас хорошо готовится. Я слежу за тренировками.

– Верите, что Моуринью мог положить глаз на Дзюбу?

– Вспоминается одна история. Однажды Это'О приехал в «Челси» из «Анжи» к Моуринью. И тот спросил его: «А что ты делал там в России?!» Значит, у него отношение к нашему футболу весьма сдержанное. Считаю, информация про Дзюбу – это все чьи-то домыслы. Но главное даже не в этом.

– А в чем?

– Ну, допустим, уедет он. А вдруг не заиграет, не впишется, а вдруг получит травму? А кто его заменит в сборной? Нет, нет – в первую очередь нужно думать о чемпионате Европы. А в «Зените» Артем на ходу.

Дзюбе обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. «Зенит» – оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о «Тоттенхэме»? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш, когда принял «Марсель», делал запрос по Артему. Это я знаю. А интерес Жозе – домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило.

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