Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Интерес Моуринью к Дзюбе – домыслы. Никакого предложения в «Зенит» не приходило»

Орлов: «Интерес Моуринью к Дзюбе – домыслы. Никакого предложения в «Зенит» не приходило»

6 февраля 2020, 08:33
6

Комментатор Геннадий Орлов утверждает, что «Тоттенхэм» не пытался в январе подписать форварда «Зенита» Артема Дзюбу, о чем ранее сообщал «Чемпионат».

– Как отреагировали на информацию в СМИ о том, что «Зенит» решил не отпускать Артема Дзюбу в «Тоттенхэм»?

– Во-первых, я считаю, что сейчас Дзюбе категорически нельзя уходить из «Зенита».

– Даже если было предложение от «Тоттенхэма»?

– Он капитан сборной России. Впереди чемпионат Европы. Не забывайте, что это Англия. Там не все так просто с получением рабочей визы. А потом – «Тоттенхэм» в «Зенит» не обращался. Я, кстати, не слышал, что и «Фейнооорд» делал предложение по Кокорину.

И зачем Дзюбе сейчас рисковать? Адаптация, новая страна, новый клуб, чемпионат. Артему нужно хорошо себя проявить на чемпионате Европы. А потом он может уходить, куда захочет. Дзюба способен себя показать на Евро. Он сейчас хорошо готовится. Я слежу за тренировками.

– Верите, что Моуринью мог положить глаз на Дзюбу?

– Вспоминается одна история. Однажды Это'О приехал в «Челси» из «Анжи» к Моуринью. И тот спросил его: «А что ты делал там в России?!» Значит, у него отношение к нашему футболу весьма сдержанное. Считаю, информация про Дзюбу – это все чьи-то домыслы. Но главное даже не в этом.

– А в чем?

– Ну, допустим, уедет он. А вдруг не заиграет, не впишется, а вдруг получит травму? А кто его заменит в сборной? Нет, нет – в первую очередь нужно думать о чемпионате Европы. А в «Зените» Артем на ходу.

Дзюбе обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. «Зенит» – оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о «Тоттенхэме»? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот Виллаш-Боаш, когда принял «Марсель», делал запрос по Артему. Это я знаю. А интерес Жозе – домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило.

Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем Моуринью Жозе Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1580968859
Дзюба играет в РПЛ только для того что кто то очень его пиарит для имиджа сборной им надо иметь своего героя а как футболист он среднего уровня и ни какие АПЛы или ещё другие чемпионаты он не потянет и с таким набором игроков Зенит может выиграть ЧР но на Европе ловить нечего и это доказывают последние 5 лет их там выступления
Ответить
vladimir-7
1580970899
Ж.Моуринью даже и не слышал, что это такое Дзюба и не знает, что оно ходит, когда дети кричат Дзюбе: " Иди сюда, придурок".
Ответить
Hektor 84
1580971430
Не пойму что они так боятся. Другая страна, скоро чемп Европы, то чемп мира. Не надо переходить а то в состав не попадет. А когда переходить то можно? Эти чемпионаты каждые два года чередуются. Гена наверно не знает об этом. Нет у нас футболистов с яйцами.
Ответить
JTherry
1580971776
"интерес Жозе – домыслы. Никакого предложения в клуб не приходило..." … обычные агентские игры для продления контракта дзюпы на его условиях
Ответить
Plyash
1580976230
Какие умные слова Гены - "я никогда не слышал слов Мауриньо про Дзюбу".И никогда не услышишь. Мауриньо в дубовых рощах не гуляет,откуда ему про Дзубу знать,он в других местах футболистов ищет.
Ответить
SIRIUS 2002
1580976258
Правильно все сказал..но больно мягко выразился..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+