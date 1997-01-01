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    Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    • Форвард отказался переходить на правах аренды в «Сочи».
    • Руководство клуба отправило футболиста в «Зенит-2».
    • Контракт Кокорина с петербуржцами истекает летом 2020 года.

    «Проблема взаимоотношения игрока и руководства клуба была, есть и будет. Мы не знаем до конца всей истории. Сюжет Саши Кокорина — это же потрясающе. Такой истории давно не было: отсидел в тюрьме, вышел, тренируется и вот, что он сейчас делает. С одной стороны, конечно, всем нравится, что Кокорин возмутился, его «оженили», не спросив.

    Так получилось, что ему не сообщили: надо идти в «Сочи». Любой нормальный человек бы возмутился. С другой стороны, история для Саши, футболиста. Тренируется в Турции с Радимовым с хорошим настроением. Если остается в «Зените-2» — худший вариант. 5 апреля только первый матч в ПФЛ. До 30 июня никуда и никак Кокорин не растет, как футболист. Он — профессиональный футболист, Черчесов сказал, что нужно играть всегда. 28 марта контрольный матч сборной России, а затем чемпионат Европы.

    Если Кокорин идет в «Сочи», то Александр будет в расширенном списке, Черчесов его посмотрит, наверное. Кокорин вполне может стать основным игроком национальной команды. Смолов — мы не знаем, как он будет играть за «Сельту», это очень сложно, надо адаптироваться к испанскому футболу. Есть еще Соболев, который перешел в «Спартак». Набор центральных нападающих, плюс Дзюба. Кем атаковать сборной России?

    Может, Саша Кокорин? Маленький инцидент, ну вы помните сами. Я с ним разговаривал по телефону. Все это ему сказал. Он должен сам принимать решение. Ему надо взвесить все «за» и «против», – сказал Орлов.

    Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +117

      Aleksey! 8 минут назад

      Геннадий Орлов, вам пора в детский Сад, логика в уровень.

      0
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      Рейтинг: +3337

      polt 12 минут назад

      Сам то понял что написал? Чушь какая то из набора слов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11342

      vladimir-7 16 минут назад

      Утверждали, что вопрос, где продолжит играть Кокорин будет решен
      3 февраля. Однако, сегодня 5-ое и просто приказать Кокорину перейти в Сочи не смогли, а это значит, что только подчиненные куклы танцуют так, как хочет кукловод.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2000

      Давид59 50 минут назад

      Орлов вроде взрослый человек. А пишет такой наивняк. Если бы только Саша сам принимал решения, так ведь в его судьбу лезут и его выкручивают. Саша уже принял решение - он хочет играть в Зените. Его обидчики делают всё, чтобы этого не случилось

      3
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      Рейтинг: +2314

      nemolod 57 минут назад

      Непонятно вообще: если футболиста хотели сохранить в команде,то его еще в январе надо было как минимум отдать в аренду за рубеж,где тренируясь и играя с сильными партнерами и соперниками, он мог не только набрать игровую форму,но и стать крепким подспорьем для сборной,а после окончания аренды усилением для клуба! Вместо этого сначала отправляют игрока без его согласия и вопреки возражениям главного тренера Зенита в Сочи,а дальше почти как в ссылку,в дубль,где и партнеры послабее да и моральный настрой подорван! Ну что в итоге? Говоря по-русски-сами себя обгадили!

      1
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      Рейтинг: +2000

      Давид59 > nemolod 56 минут назад

      Не совсем сами. Читай инсайд Уткина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4054

      nik55 1 час назад

      Кокорин----беги из болота пока не поздно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      rewo 1 час назад

      Его не пустят в сборную...

      1
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      Рейтинг: +2000

      Давид59 > rewo 57 минут назад

      Думаю это так. Черчесову Кириенко наверняка тоже звонил.

      0
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      Рейтинг: +23

      Kijang 1 час назад

      Искренне желаю Кокорину уехать за рубеж, заиграть там, а потом послать на XXX сборную, когда позовут, передав привет всем автослесарям страны!!!!

      4
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      Рейтинг: +11342

      vladimir-7 1 час назад

      Зенит и Черчесов хотят, но ПАПА не велит, ему нас**ть на Евро-20, а с
      Зенитом вопрос почти решен.

      0
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      Рейтинг: +13904

      bset 1 час назад

      То есть руководству Зенита сверху позвонили, чтобы за Зенит он не играл, а Черчесову не позвонят, чтобы он за сборную играл? Сказки какие-то. Со сборной у него точно уже все, а здесь хотя бы в Европу уехать есть шанс.

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      Рейтинг: +11342

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      Из Сочи уехать в Европу шансов нет, из Зенита тоже, только
      когда Коко станет свободным от контрактов игроком.

      0
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      Рейтинг: +996

      olic29ivica > bset 58 минут назад

      Орлов же этого не понимает)

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