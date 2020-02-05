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  • Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

5 февраля 2020, 09:53
23

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

  • Форвард отказался переходить на правах аренды в «Сочи».
  • Руководство клуба отправило футболиста в «Зенит-2».
  • Контракт Кокорина с петербуржцами истекает летом 2020 года.

«Проблема взаимоотношения игрока и руководства клуба была, есть и будет. Мы не знаем до конца всей истории. Сюжет Саши Кокорина — это же потрясающе. Такой истории давно не было: отсидел в тюрьме, вышел, тренируется и вот, что он сейчас делает. С одной стороны, конечно, всем нравится, что Кокорин возмутился, его «оженили», не спросив.

Так получилось, что ему не сообщили: надо идти в «Сочи». Любой нормальный человек бы возмутился. С другой стороны, история для Саши, футболиста. Тренируется в Турции с Радимовым с хорошим настроением. Если остается в «Зените-2» — худший вариант. 5 апреля только первый матч в ПФЛ. До 30 июня никуда и никак Кокорин не растет, как футболист. Он — профессиональный футболист, Черчесов сказал, что нужно играть всегда. 28 марта контрольный матч сборной России, а затем чемпионат Европы.

Если Кокорин идет в «Сочи», то Александр будет в расширенном списке, Черчесов его посмотрит, наверное. Кокорин вполне может стать основным игроком национальной команды. Смолов — мы не знаем, как он будет играть за «Сельту», это очень сложно, надо адаптироваться к испанскому футболу. Есть еще Соболев, который перешел в «Спартак». Набор центральных нападающих, плюс Дзюба. Кем атаковать сборной России?

Может, Саша Кокорин? Маленький инцидент, ну вы помните сами. Я с ним разговаривал по телефону. Все это ему сказал. Он должен сам принимать решение. Ему надо взвесить все «за» и «против», – сказал Орлов.

Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (23)
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bset
1580886403
То есть руководству Зенита сверху позвонили, чтобы за Зенит он не играл, а Черчесову не позвонят, чтобы он за сборную играл? Сказки какие-то. Со сборной у него точно уже все, а здесь хотя бы в Европу уехать есть шанс.
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Kijang
1580886796
Искренне желаю Кокорину уехать за рубеж, заиграть там, а потом послать на XXX сборную, когда позовут, передав привет всем автослесарям страны!!!!
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rewo
1580886968
Его не пустят в сборную...
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nik55
1580887213
Кокорин----беги из болота пока не поздно
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nemolod
1580887993
Непонятно вообще: если футболиста хотели сохранить в команде,то его еще в январе надо было как минимум отдать в аренду за рубеж,где тренируясь и играя с сильными партнерами и соперниками, он мог не только набрать игровую форму,но и стать крепким подспорьем для сборной,а после окончания аренды усилением для клуба! Вместо этого сначала отправляют игрока без его согласия и вопреки возражениям главного тренера Зенита в Сочи,а дальше почти как в ссылку,в дубль,где и партнеры послабее да и моральный настрой подорван! Ну что в итоге? Говоря по-русски-сами себя обгадили!
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Давид59
1580888425
Орлов вроде взрослый человек. А пишет такой наивняк. Если бы только Саша сам принимал решения, так ведь в его судьбу лезут и его выкручивают. Саша уже принял решение - он хочет играть в Зените. Его обидчики делают всё, чтобы этого не случилось
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polt
1580890709
Сам то понял что написал? Чушь какая то из набора слов.
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Nevsky_RU
1580904998
Какая то бессвязная белиберда. это кстати не плюс интервьюерам, давно уже очевидно что Геннадий пожилой человек, которые чудит в своих высказываниях. Брать вью у него - цель явно не в актуальной аналитике ситуации, расчет просто на хайпануть за счет деда.
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Decorhome
1580910576
Все может быть. Что что а спортивной злости у Кокорина сейчас в избытке
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erma
1580917509
Жаль сборную, в которой Кокорин станет основным игроком.
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