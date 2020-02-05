Орлов: «Кокорин может стать основным игроком сборной России»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Форвард отказался переходить на правах аренды в «Сочи».

Руководство клуба отправило футболиста в «Зенит-2».

Контракт Кокорина с петербуржцами истекает летом 2020 года.

«Проблема взаимоотношения игрока и руководства клуба была, есть и будет. Мы не знаем до конца всей истории. Сюжет Саши Кокорина — это же потрясающе. Такой истории давно не было: отсидел в тюрьме, вышел, тренируется и вот, что он сейчас делает. С одной стороны, конечно, всем нравится, что Кокорин возмутился, его «оженили», не спросив.

Так получилось, что ему не сообщили: надо идти в «Сочи». Любой нормальный человек бы возмутился. С другой стороны, история для Саши, футболиста. Тренируется в Турции с Радимовым с хорошим настроением. Если остается в «Зените-2» — худший вариант. 5 апреля только первый матч в ПФЛ. До 30 июня никуда и никак Кокорин не растет, как футболист. Он — профессиональный футболист, Черчесов сказал, что нужно играть всегда. 28 марта контрольный матч сборной России, а затем чемпионат Европы.

Если Кокорин идет в «Сочи», то Александр будет в расширенном списке, Черчесов его посмотрит, наверное. Кокорин вполне может стать основным игроком национальной команды. Смолов — мы не знаем, как он будет играть за «Сельту», это очень сложно, надо адаптироваться к испанскому футболу. Есть еще Соболев, который перешел в «Спартак». Набор центральных нападающих, плюс Дзюба. Кем атаковать сборной России?

Может, Саша Кокорин? Маленький инцидент, ну вы помните сами. Я с ним разговаривал по телефону. Все это ему сказал. Он должен сам принимать решение. Ему надо взвесить все «за» и «против», – сказал Орлов.