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    Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

    Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин считает неправдой, что «Тоттенхэм» зимой интересовался форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По мнению журналиста, англичане сочли отсутствие игрока более предпочтительным, чем самого игрока.

    «И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу.

    То есть даже про Александра Соболева, которого, конечно, никто в Англию не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна. Что-то писала Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет), и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент Шандор Варга; даже к Федору Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный...

    А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе Моуринью: что, вы реально *** [тронулись умом], Мистер?

    И Жозе не порвет публику ответом.

    На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Дзюба – рассудил «Тоттенхэм», – написал Уткин.

    • В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
    • Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии20
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      Рейтинг: +22829

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      зюба просто нарасхват, лучше бы продажные журналюги вспомнили, как детишки звали зюбу, ведь их устами глаголит истина.

      0
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      Рейтинг: +6683

      mihail200606 23 минуты назад

      Один из редких случаев когда Вася по делу буквы писал..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1455

      solodealer > mihail200606 7 минут назад

      Вы слишком строги к Васе))) Он частенько логичен и остёр))) Правда иногда - на грани фола, что, собственно, и раздражает многих))+

      0
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      Рейтинг: +11612

      vka1970 26 минут назад

      Красава Василий.
      Какой там Тотенхем ? Из овна конфетку кер слепишь.
      Тем более деревянную и плохо обструганную.

      2
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      Рейтинг: +239

      NEONFOL 39 минут назад

      Вася удачно потроллил))) рассмешил

      3
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      Рейтинг: +5578

      Сильвербой 44 минуты назад

      Сегодня проблем накопилось за день, хоть плачь, а тут Василий повеселил! Респект!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8435

      ufos73 52 минуты назад

      Да газик просто все успокоится не может, как баран все пытается из бревна героя слепить, тока не понимают, что бревно не из подходящей для этого Г...лины )))

      4
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      Рейтинг: +210

      huntelaar25 59 минут назад

      Да что же в нём так много желчи? Не берут на работу в Газпром?

      0
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      Рейтинг: -2397

      gosproektikabinet 1 час назад

      не тебя же взяли чтобы пустым быть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Борат и alarm амебы 1 час назад

      да кому нужно это бревно хахаххаха .стыдно за зинитку

      4
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      ...
      Рейтинг: +11716

      Garrincha58 > Борат и alarm амебы 1 час назад

      а зинитке только такие и нужны

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Борат и alarm амебы > Garrincha58 1 час назад

      согласен

      1
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      Рейтинг: -2397

      gosproektikabinet > Борат и alarm амебы 1 час назад

      чтоб они сдохли иншаалах

      0
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      Рейтинг: +1037

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Я бы не был столь категоричен по поводу Дзюбы. Во-первых Василий так пишет только из-за его общей ненависти к Зениту, ибо у Павлюченко получилось в Тотенхеме, а у Дзюбы не должно типа, другое дело, что Дзюба возрастной, но Уткин на это акцент не делает.
      Во-вторых, лично я считаю Дзюбу сильнее, чем Смолова, так почему у Феди должно получиться в Испании, а у Артема не могло в Англии?

      -2
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      Рейтинг: +857

      FENIX-SL > AHTUNGBOL 1 час назад

      а с чего должно?
      все равно что тебя играющего во дворе привести в любой проф клуб
      такая же разница

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