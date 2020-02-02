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  • Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

2 февраля 2020, 19:41
33

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин считает неправдой, что «Тоттенхэм» зимой интересовался форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По мнению журналиста, англичане сочли отсутствие игрока более предпочтительным, чем самого игрока.

«И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу.

То есть даже про Александра Соболева, которого, конечно, никто в Англию не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна. Что-то писала Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет), и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент Шандор Варга; даже к Федору Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный...

А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе Моуринью: что, вы реально *** [тронулись умом], Мистер?

И Жозе не порвет публику ответом.

На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Дзюба – рассудил «Тоттенхэм», – написал Уткин.

  • В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
  • Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Зенит Дзюба Артем
Комментарии (33)
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SLADE2019
1580662175
Трудно не согласиться! Чтобы Дзюба заинтересовал Тотенхем? Пурга стопроцентная!
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treaner
1580662382
Василий, БРАВО! ЖГИ
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AHTUNGBOL
1580662990
Я бы не был столь категоричен по поводу Дзюбы. Во-первых Василий так пишет только из-за его общей ненависти к Зениту, ибо у Павлюченко получилось в Тотенхеме, а у Дзюбы не должно типа, другое дело, что Дзюба возрастной, но Уткин на это акцент не делает. Во-вторых, лично я считаю Дзюбу сильнее, чем Смолова, так почему у Феди должно получиться в Испании, а у Артема не могло в Англии?
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ufos73
1580665639
Да газик просто все успокоится не может, как баран все пытается из бревна героя слепить, тока не понимают, что бревно не из подходящей для этого Г...лины )))
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Сильвербой
1580666103
Сегодня проблем накопилось за день, хоть плачь, а тут Василий повеселил! Респект!
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NEONFOL
1580666436
Вася удачно потроллил))) рассмешил
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vka1970
1580667226
Красава Василий. Какой там Тотенхем ? Из овна конфетку кер слепишь. Тем более деревянную и плохо обструганную.
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mihail200606
1580667378
Один из редких случаев когда Вася по делу буквы писал..
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VVM1964
1580669114
" что лучше НИЧЕГО, чем Дзюба " - ТОЧНЕЕ НЕ СКАЖЕШЬ !!! )))))))
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JTherry
1580669713
на флажке ТО все клубы РПЛ позажигали "про якобы интерес": Милан - Миранчук, Кристал Пэлэс - Чалов, Тоттенхэм - Дзюпа... а был ли "интерес" реальный выражен в последней фразе Васи: "что, вы реально *** [тронулись умом], Мистер?"))
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