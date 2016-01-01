Уткин: «Тоттенхэм» на место Дзюбы взял пустое место. Там рассудили, что лучше ничего, чем Дзюба»

зюба просто нарасхват, лучше бы продажные журналюги вспомнили, как детишки звали зюбу, ведь их устами глаголит истина.
Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин считает неправдой, что «Тоттенхэм» зимой интересовался форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. По мнению журналиста, англичане сочли отсутствие игрока более предпочтительным, чем самого игрока.
«И вот теперь, 2 февраля, когда трансферное окно уже сутки как закрылось и даже уже надышалось и нагрелось внутри, самое время поговорить о том, что «Тоттенхэм», оказывается, хотел Дзюбу.
То есть даже про Александра Соболева, которого, конечно, никто в Англию не хотел, у которого матчей за сборную нет, говорили по ходу трансферного окна. Что-то писала Sun (кто станет разбирать, что она на каждый пук пишет), и говорил вслух по дружбе с агентом Соболева Павлом Андреевым агент Шандор Варга; даже к Федору Чалову был предметный интерес, но недостаточно сильный...
А про Дзюбу только сейчас осторожненько подпустили. Когда все кончилось. И когда уже никто не станет уточнять у «Тоттенхэма», так ли; никто не спросит на пресс-конференции Жозе Моуринью: что, вы реально *** [тронулись умом], Мистер?
И Жозе не порвет публику ответом.
На место Дзюбы взяли пустое место. Лучше ничего, чем Дзюба – рассудил «Тоттенхэм», – написал Уткин.
- В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 19 матчах РПЛ.
- Его контракт с петербуржцами истекает летом 2020 года, но, как сообщалось ранее, нападающий уже договорился о новом соглашении с клубом.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет восьмым.