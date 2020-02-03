Адриано: «Неправильно, что фанаты «Спартака» поддерживали только Карреру. Все игроки выиграли чемпионство – тот же Глушак»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано поговорил о состоянии команды после чемпионства в 2017 году. Бразилец упрекнул болельщиков москвичей.

— Как ты думаешь, почему «Спартак» всe-таки развалился?

— Потому что много игроков поменяли. Такое время…

— Нет, мы про чемпионский «Спартак» времeн Карреры.

— Не знаю: Каррера, директор, игроки – что-то со всеми случилось.

— Был конфликт между тренером и руководством?

— Не конфликт. Просто все стали другие после чемпионства. Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру.

— Ты считаешь, это неправильно?

— Конечно неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак, – все сделали эту победу. Да, тренер, конечно, самый главный, делал тренировки, тактику, но ведь игроки были на поле. Но фанаты всегда пели о Каррере. Даже когда он ушeл, мы проигрывали – музыка о Каррере. Выиграли – тоже музыка о Каррере. Всегда Каррера. А с командой болельщики не хотели говорить. Такое было время.

— Но конфликты и какие-то заговоры в команде действительно были?

— Нет, не было.

— Сейчас ты с Каррерой нормально общаешься?

— Да, он хороший тренер.

— Топ-тренер?

— Топ, конечно, мы же с ним выиграли чемпионство.