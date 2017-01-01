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    Адриано: «Неправильно, что фанаты «Спартака» поддерживали только Карреру. Все игроки выиграли чемпионство – тот же Глушак»

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано поговорил о состоянии команды после чемпионства в 2017 году. Бразилец упрекнул болельщиков москвичей.

    — Как ты думаешь, почему «Спартак» всe-таки развалился?

    — Потому что много игроков поменяли. Такое время…

    — Нет, мы про чемпионский «Спартак» времeн Карреры.

    — Не знаю: Каррера, директор, игроки – что-то со всеми случилось.

    — Был конфликт между тренером и руководством?

    — Не конфликт. Просто все стали другие после чемпионства. Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру.

    — Ты считаешь, это неправильно?

    — Конечно неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак, – все сделали эту победу. Да, тренер, конечно, самый главный, делал тренировки, тактику, но ведь игроки были на поле. Но фанаты всегда пели о Каррере. Даже когда он ушeл, мы проигрывали – музыка о Каррере. Выиграли – тоже музыка о Каррере. Всегда Каррера. А с командой болельщики не хотели говорить. Такое было время.

    — Но конфликты и какие-то заговоры в команде действительно были?

    — Нет, не было.

    — Сейчас ты с Каррерой нормально общаешься?

    — Да, он хороший тренер.

    — Топ-тренер?

    — Топ, конечно, мы же с ним выиграли чемпионство.

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
    • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».
    • Каррера сейчас тренирует греческий АЕК.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +245

      NEONFOL 5 минут назад

      до сих пор не могу сообразить почему сняли Карреру, можно подумать сейчас лучше стало

      0
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      Рейтинг: +887

      acor94 30 минут назад

      Интересно, он так и сказал Glushak?)

      0
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