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  • Адриано: «Неправильно, что фанаты «Спартака» поддерживали только Карреру. Все игроки выиграли чемпионство – тот же Глушак»

Адриано: «Неправильно, что фанаты «Спартака» поддерживали только Карреру. Все игроки выиграли чемпионство – тот же Глушак»

3 февраля 2020, 17:54
9

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано поговорил о состоянии команды после чемпионства в 2017 году. Бразилец упрекнул болельщиков москвичей.

— Как ты думаешь, почему «Спартак» всe-таки развалился?

— Потому что много игроков поменяли. Такое время…

— Нет, мы про чемпионский «Спартак» времeн Карреры.

— Не знаю: Каррера, директор, игроки – что-то со всеми случилось.

— Был конфликт между тренером и руководством?

— Не конфликт. Просто все стали другие после чемпионства. Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру.

— Ты считаешь, это неправильно?

— Конечно неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак, – все сделали эту победу. Да, тренер, конечно, самый главный, делал тренировки, тактику, но ведь игроки были на поле. Но фанаты всегда пели о Каррере. Даже когда он ушeл, мы проигрывали – музыка о Каррере. Выиграли – тоже музыка о Каррере. Всегда Каррера. А с командой болельщики не хотели говорить. Такое было время.

— Но конфликты и какие-то заговоры в команде действительно были?

— Нет, не было.

— Сейчас ты с Каррерой нормально общаешься?

— Да, он хороший тренер.

— Топ-тренер?

— Топ, конечно, мы же с ним выиграли чемпионство.

  • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
  • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».
  • Каррера сейчас тренирует греческий АЕК.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак АЕК Ахмат Глушаков Денис Адриано Луис Каррера Массимо
Комментарии (9)
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acor94
1580742641
Интересно, он так и сказал Glushak?)
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NEONFOL
1580744106
до сих пор не могу сообразить почему сняли Карреру, можно подумать сейчас лучше стало
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Волька
1580750109
борат чмо немытое,ты че здесь забыл.Глушак супер!
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RotBerg
1580751053
Одна и та же история, мясные срутся между собой) игроки болел винят, болелы игроков) как там местная частушка? Стыдно за спартак)) выкидывайте атрибутику, вы же любите)))
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vka1970
1580755113
Да ладно, хватит. И с игроками общались тоже. Просто во время конфликта Глушака и компани с Мистером, первые ушли в подполье, а иностранцы в основной массе ни бе ни ме ни понимэ. Каррера под конец может и не супер игру команды показывал, но умудрялся с зелёной молодёжью марку держать.А после ухода из клуба, команда посыпалась.Потому и такое отношение.
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Владислав Vlad
1580755831
Ну, без иуды команда играла не хуже, а вот без МаКара.......
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B.G.
1580755863
Те Фанаты - д.е.лы!
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Hektor 84
1580816823
Не зря вас Цорн распродал! Во первых играть перестали, а во вторых творили вы делишки, по указке Измайлова. Вот зачем было Массимо убирать? Лучше ведь не стало. И поваришка стихоплет куда то пропал со своими высерами про то как ему надоела игра команды при каррере. Чего же сейчас не радует нас своими творениями? И Рабинер проплаченый пропал такой же сказочный даун. А проиграл от этого один Федун. Принимал бы решения сам и ни кого бы ни слушал.
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zigbert
1580824580
Увольнение Карреры произошло не только из за отсутствия самоотдачи игроков команды но и недоверия руководства и ветеранов команды. Не каждый тренер выдержит находясь под таким прессом.
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