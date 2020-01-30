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  • Смолов в Испании может дебютировать в матче против «Валенсии» Черышева

Смолов в Испании может дебютировать в матче против «Валенсии» Черышева

30 января 2020, 22:37
4

Форвард сборной России Федор Смолов перешел в «Сельту». Если тренерский штаб во главе с Оскаром Гарсией сочтет игрока готовым, то он может дебютировать в ближайшем матче Примеры против «Валенсии».

За валенсийцев выступает другой игрок сборной России Денис Черышев. Потенциальная встреча его со Смоловым состоится 1 февраля в 23:00 на «Месталье».

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Сельта Смолов Федор Черышев Денис
Комментарии (4)
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Lester84
1580413996
Чето напомнило эпизод из британских гастролей наших сборников, когда Тоттенхем Павлюченко должен был играть с Арсеналом Аршавина. И по ТВ громкая вывеска была, мол, не пропустите Павлюченко против Аршавина в АПЛ. А в итоге одного не выпустили даже на замену, а второго не было в заявке (уж не помню из-за травмы или из-за перебора карточек). Смешно было. Как бы тут не получилось то же самое
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ZENIT84,
1580415567
придется теперь сельту смотреть)))
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Октавиус
1580422312
неделю назад у Черышева диагностировали травму задней поверхности бедра. Вряд ли он так быстро восстановится
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DeStar
1580423701
Встретят сидя на скамейках скорее всего
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