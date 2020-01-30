Смолов в Испании может дебютировать в матче против «Валенсии» Черышева

Форвард сборной России Федор Смолов перешел в «Сельту». Если тренерский штаб во главе с Оскаром Гарсией сочтет игрока готовым, то он может дебютировать в ближайшем матче Примеры против «Валенсии».

За валенсийцев выступает другой игрок сборной России Денис Черышев. Потенциальная встреча его со Смоловым состоится 1 февраля в 23:00 на «Месталье».