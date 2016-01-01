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    Смолов в Испании может дебютировать в матче против «Валенсии» Черышева

    Форвард сборной России Федор Смолов перешел в «Сельту». Если тренерский штаб во главе с Оскаром Гарсией сочтет игрока готовым, то он может дебютировать в ближайшем матче Примеры против «Валенсии».

    За валенсийцев выступает другой игрок сборной России Денис Черышев. Потенциальная встреча его со Смоловым состоится 1 февраля в 23:00 на «Месталье».

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: Бомбардир.ру

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