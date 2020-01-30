Артем Ребров: «У «Спартака» весной все должно получиться. Моя задача – помочь ребятам»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Москвичи в таблице идут десятыми.

«Судя по той работе, которая идет сейчас (она очень тяжелая, насыщенная), думаю, у ребят должно все получиться [весной]. Неудачам, которые были, есть и объективные причины. Новая команда строится.

Моя задача – помочь ребятам в этом, чтобы исправили ситуацию. Уверен, все получится – при такой же работе, таком же отношении к команде, клубу. Думаю, все будет в порядке», – сказал Ребров пресс-службе.