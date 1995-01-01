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    Артем Ребров: «У «Спартака» весной все должно получиться. Моя задача – помочь ребятам»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Москвичи в таблице идут десятыми.

    «Судя по той работе, которая идет сейчас (она очень тяжелая, насыщенная), думаю, у ребят должно все получиться [весной]. Неудачам, которые были, есть и объективные причины. Новая команда строится.

    Моя задача – помочь ребятам в этом, чтобы исправили ситуацию. Уверен, все получится – при такой же работе, таком же отношении к команде, клубу. Думаю, все будет в порядке», – сказал Ребров пресс-службе.

    • 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
    • Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
    • Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2046

      Борат 17 минут назад

      Ну тебе вообще лафа - целуй штанги на тренировках за пару лямов евров в год да подхрюкивай руководству

      Гыгы

      Стыдно за хряков! Позор сраптаку !!!

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