Артем Ребров: «У «Спартака» весной все должно получиться. Моя задача – помочь ребятам»

Ну тебе вообще лафа - целуй штанги на тренировках за пару лямов евров в год да подхрюкивай руководству
Гыгы
Стыдно за хряков! Позор сраптаку !!!
Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Москвичи в таблице идут десятыми.
«Судя по той работе, которая идет сейчас (она очень тяжелая, насыщенная), думаю, у ребят должно все получиться [весной]. Неудачам, которые были, есть и объективные причины. Новая команда строится.
Моя задача – помочь ребятам в этом, чтобы исправили ситуацию. Уверен, все получится – при такой же работе, таком же отношении к команде, клубу. Думаю, все будет в порядке», – сказал Ребров пресс-службе.
- 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
- Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
- Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.