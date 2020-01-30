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  • Артем Ребров: «У «Спартака» весной все должно получиться. Моя задача – помочь ребятам»

Артем Ребров: «У «Спартака» весной все должно получиться. Моя задача – помочь ребятам»

30 января 2020, 00:22
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Москвичи в таблице идут десятыми.

«Судя по той работе, которая идет сейчас (она очень тяжелая, насыщенная), думаю, у ребят должно все получиться [весной]. Неудачам, которые были, есть и объективные причины. Новая команда строится.

Моя задача – помочь ребятам в этом, чтобы исправили ситуацию. Уверен, все получится – при такой же работе, таком же отношении к команде, клубу. Думаю, все будет в порядке», – сказал Ребров пресс-службе.

  • 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
  • Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
  • Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
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