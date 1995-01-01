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    Товарищеский матч. «Зенит» уступил «Зальцбургу», пропустив шесть голов

    «Зенит» в рамках товарищеского матча уступил «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.

    Игра проходила в три тайма по 40 минут.

    В составе петербургской команды голы забили Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

    Товарищеский матч

    Зальцбург – Зенит – 3:6 (3:0, 2:3, 1:0)

    Голы Зенита: Осорио, 53; Шатов, 55; Мак, 76.

    Зенит (начало матча): Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.

    Зенит (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии67
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      Рейтинг: +841

      Hektor 84 3 минуты назад

      Автор цифры не перепутал???

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      Рейтинг: +2373

      knikos 4 минуты назад

      Интересно , кто такой и откуда Рудаков ? И имеет ли он какое-то отношение к тому великому Рудакову ?

      0
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      Рейтинг: +174

      SuperNils 22 минуты назад

      Кокорин красава!!!!

      1
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      Рейтинг: +11243

      vladimir-7 32 минуты назад

      Зенит не ожидал такого и забыл заплатить судьям, как всегда платит нашим судьям в России.

      0
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      Рейтинг: +7344

      Вомбат > vladimir-7 30 минут назад

      Зачем платить судьям в тренировочной игре под нагрузками? Эта игра была нужна только тренерам, чтобы оценить уровень готовности обоих составов команд - основного и резервного. Зальцбург готов, что неудивительно, так как в Австрии зимний перерыв составляет 3 недели. Зенит не готов, что тоже неудивительно, так как в России зимний перерыв составляет 3 месяца.

      1
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      Рейтинг: +11243

      vladimir-7 > Вомбат 13 минут назад

      Ну с такой ареной ныть о зимнем периоде не стоит.

      1
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      Рейтинг: +636

      ZENIT****** > vladimir-7 8 минут назад

      С какой ареной,?С чьей ареной? Ты тормоз по жизни,или научись аргументировать свои посты.

      1
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      Рейтинг: +2373

      knikos > vladimir-7 3 минуты назад

      Блин , ну ты и насмешил ..."С такой ареной " ...А с кем играть на "такой арене " ?

      0
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      Рейтинг: +2373

      knikos 49 минут назад

      Почитал комменты. Ну и полно на ветке дебилов. У "Ред Булла" чемп начинается 9 февраля, у Зенита - 29 . Какова разница в степени готовности ? 20 дней , это я для тех , кто " на броневиках" . Зенит просто "сдох" на фоне нагрузок. Все дела. Вот чемп начнётся , вот тогда и посмотрим .

      5
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      Рейтинг: +456

      Semenycch > knikos 14 минут назад


      Я об этом написал. Кстати, у Зальцбурга первый матч 4 февраля.

      0
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      Рейтинг: +2373

      knikos > Semenycch 7 минут назад

      Комментаторы вроде про 9-е говорили . Значит не так понял . Дело-то в чём ? В разнице в готовности к сезону. Я только это имел ввиду.

      0
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      Рейтинг: +1079

      Серж 69 52 минуты назад

      Интересно,какой бюджет у Зальцбурга?Уж поменьше всяко,чем у Лейпцига,скорее всего.Оно и понятно,разные лиги,разные бюджеты,всё адекватно,платят разумно футболистам,но и за результат спрашивают строго,а не так,как у нас,через пень колоду.У них-поступательное движение наверх,а у нас топтание на месте,в лучшем случае.Приходит время важных матчей,и начинаются песни о том,что соперники сильны,мы,мол,не готовы ещё играть на таком уровне играть.А вот деньги такие огромные вы получать готовы?Дзюба начинает заниматься подсчётом бюджетов,а по сути,трусливо поскуливать,заранее готовясь к поражению.Что,деньги на поле играют,или люди всё же,Дзюбок ты наш?Сегодня про деньги помалкивали,потому что,у Зенита их явно поболе будет,да толку то нет всё равно.

      1
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      Рейтинг: +2373

      knikos > Серж 69 46 минут назад

      Зальцбург находится в системе "Сити" . Да-да ! Ман Сити , Лейпциг , Зальцбург , ну ещё клубы по всему миру. Вот и посчитай бюджет этой гигантской системы. Понятно , что переходы между "своими" клубами не так оцениваются , как на общем рынке.

      0
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      Рейтинг: +1079

      Серж 69 > knikos 35 минут назад

      Я в этом не особо разбираюсь.Получается,что и Ред Булл,это только часть этой системы?Я недоумевал,почему у Лейпцига бюджет больше,чем у Зенита,ведь Ред Булл это напитки,а у Газпрома ведь газ,всяко это подороже будет.

      0
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      Рейтинг: +2373

      knikos > Серж 69 23 минуты назад

      У Ман Сити , вот точно не помню уже , 15 или 17 клубов по всему миру. Во многих "проверяются" игроки для топ лиг. Переходы , сам понимаешь , когда всё в системе , Зенит - Сочи , как пример. Машина ещё та. Убивает что ? Мы футбол смотрим или что ? Как деньги из кармана в карман ходят ? Хде спорт ??? Задолбало это уже . Футбол- это уже не спорт ( да и другие виды как бы виды спорта ) , а какая-то промышленность .

      0
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      Рейтинг: +7344

      Вомбат > Серж 69 18 минут назад

      Объясняю для юных любителей футбола. Бюджеты команд не пропорциональны состояниям владельцев. Сколько владелец дает, столько команда и имеет. У Лейпцига бюджет выше, чем у Зальцбурга потому, что владелец считает правильным давать много команде бундеслиги и немного команде астрийского чемпионата. Бундеслига 3-я по рейтингу в мире и в нее рвутся играть лучшие. Австрия 18-я в Европе, а в мире в 4-й десятке. И заманить туда звезд можно только сумасшедшим баблом. По этому сомнительному пути идут китайские клубы, но это их к большим успехам не приводит. Поэтому Ред Булл поступает разумно, не раздувая бюджет Зальцбурга. Точно так же разумно поступал и Газпром до 2012. Бюджет Зенита - уже после взятия двух еврокубков составлял ровно 100 млн евро с 2006 до 2012 года и уступал и ЦСКА и Спартаку и Локомотиву. Но в 2012 году Миллер принял решение, что Зенит должен войти в топ 10 клубов Европы и увеличил бюджет в 2 раза. Скащав при этом, что это только начало. Тогда Зенит купил 3 звездных игроков - Халка, Витселя и Хави Гарсию. Результат известен. С тех пор бюджет Зенит почти не меняется, потому что для этого нет причин.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2373

      knikos > Вомбат 13 минут назад

      Ну так и я о том же . Просто решил не так много "букаффф" нажимать . Китайская команда у них вообще где-то внизу. Пока не решено вкладывать , а на всякий случай иметь надо . Система пыхтит мал-помалу...

      0
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      Рейтинг: +1552

      Ден 781 59 минут назад

      Стыдно за бомжиков

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      general.lizyukov 1 час назад

      Если бы выиграл Зенит - визгу бы до небес стояло "Разгромил!", "Уничтожил!" и пр.
      А тут скромненько "уступил". 3-6 - позорище

      6
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      ...
      Рейтинг: +1310

      rash1959 > general.lizyukov 1 час назад

      должно быть так: "...о)(уенно проsрал..."

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3176

      JTherry > general.lizyukov 59 минут назад

      разгромлен с теннисным счетом!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11675

      Garrincha58 1 час назад

      и это и есть истинный уровень Зенита в очередной раз пусть даже в товарняке обосрались в Европе! ну нельзя пропускать шесть голов даже на сборах

      3
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      Рейтинг: +7344

      Вомбат > Garrincha58 15 минут назад

      МЮ при Фергюсоне пропускал в летних товарняках аж 8 голов, лично я был на одной такой игре в 2012. Счет был 2:8. А потом МЮ выиграл АПЛ.

      1
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      Рейтинг: +2373

      knikos > Вомбат 10 минут назад

      Зачем дебилам и троллям отвечать ? Им что в лоб , что по лбу. Есть возможность поговнить немножко , вот и варежки пооткрывали , а оттуда - одно говно ... Многие из них не болеют НИ ЗА ОДНУ команду !!!

      0
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      Рейтинг: +2022

      Борат 1 час назад

      Помню Спаллетти возглавил зенит И проиграл ВСЕ матчи на сборах, ну а потом всех в рпл наклонил и стал чемпионом!!!! Гыгы

      Это же не кубок матч премьер!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      борат и alarm голубки > Борат 1 час назад

      и где твой спагети щас хахахха

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89

      борат и alarm голубки > Борат 1 час назад

      стыдно за зинитку бугагагагага

      6
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      ...
      Рейтинг: +157

      слайд > Борат 1 час назад

      че нагнули твою зеню хахахаххахах.че питушара рот то затнкула сразу питерская макака.давай оправдывайся убогий борат

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2373

      knikos > слайд 39 минут назад

      Посмотрел я твои комменты . Даааа... Видно сильно тебя Бог обделил и жизнь обидела . Не болеешь ни за одну команду , всех учишь жить , всех оскорбляешь , кидаешь куи . Ну что , болеть тебе много и долго ... за всё то , что другим накидал . Обраточка на взводе . Прочти внимательно мой коммент и получи программу.

      2
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      ...
      Рейтинг: -32497

      пьяныйхоровод > борат и alarm голубки 34 минуты назад

      Эй гнойный п и д о р , ты думаешь лихо замаскировался с п о д ъ ё б о м ? Ты думаешь говно жрать перестал тебя не узнают ? ***** под шконку х у е с о с дырявый !

      0
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      ...
      Рейтинг: -32497

      пьяныйхоровод > слайд 33 минуты назад

      Плоский п и з д у й на х у й со своими высерами !

      2
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      ...
      Рейтинг: +20691

      VVM1964 > пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Что то я не слышал таких гневных речей в отношении бората и аларма ))) , ну да " гнойные ****** " , но это же ВАШИ ****** .

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      Рейтинг: -32497

      пьяныйхоровод > VVM1964 8 минут назад

      Как же не слышал , когда сам и писал .

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