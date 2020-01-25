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  • Товарищеский матч. «Зенит» уступил «Зальцбургу», пропустив шесть голов

Товарищеский матч. «Зенит» уступил «Зальцбургу», пропустив шесть голов

25 января 2020, 18:23
82

«Зенит» в рамках товарищеского матча уступил «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.

Игра проходила в три тайма по 40 минут.

В составе петербургской команды голы забили Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

Товарищеский матч

Зальцбург – Зенит – 3:6 (3:0, 2:3, 1:0)

Голы Зенита: Осорио, 53; Шатов, 55; Мак, 76.

Зенит (начало матча): Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Зенит (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зальцбург Зенит
Комментарии (82)
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латунный
1579966601
а чемпион то не настоящий
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ruded
1579966913
помойка в своем статусе
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Волька
1579967558
Бомжи лидер по сливу!ПОМОЙКА!
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3a zenit
1579968363
дурачков понабежало покукарекать какой Зенит плохой.Проиграй на сборах масковские команды-ну бывает,это же сборы и товарняк,подготовка к сезону,тренер смотрел игроков.
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Derzkiy1
1579968411
Судью на товарняк надо было проплачивать .... Или у них состав дороже ?
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general.lizyukov
1579970050
Если бы выиграл Зенит - визгу бы до небес стояло "Разгромил!", "Уничтожил!" и пр. А тут скромненько "уступил". 3-6 - позорище
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Ден 781
1579970224
Стыдно за бомжиков
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knikos
1579970859
Почитал комменты. Ну и полно на ветке дебилов. У "Ред Булла" чемп начинается 9 февраля, у Зенита - 29 . Какова разница в степени готовности ? 20 дней , это я для тех , кто " на броневиках" . Зенит просто "сдох" на фоне нагрузок. Все дела. Вот чемп начнётся , вот тогда и посмотрим .
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vladimir-7
1579971863
Зенит не ожидал такого и забыл заплатить судьям, как всегда платит нашим судьям в России.
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Hektor 84
1579974190
Пьяный хоровод, аларм и ******. Ах нет Борат утоните в своем дерьмище))) полупокеры
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