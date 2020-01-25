Товарищеский матч. «Зенит» уступил «Зальцбургу», пропустив шесть голов

«Зенит» в рамках товарищеского матча уступил «Зальцбургу». Встреча проходила в Дохе и завершилась со счетом 3:6.

Игра проходила в три тайма по 40 минут.

В составе петербургской команды голы забили Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

Товарищеский матч

Зальцбург – Зенит – 3:6 (3:0, 2:3, 1:0)

Голы Зенита: Осорио, 53; Шатов, 55; Мак, 76.

Зенит (начало матча): Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Зенит (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.