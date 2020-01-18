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  • АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

18 января 2020, 19:54
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Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ не справился дома с лондонцами.«Кристал Пэлас» вел в счете по ходу встречи, но в последние десять минут основного времени преимущество упустил.

В другой встрече «Арсенал» дома не справился с «Шеффилд Юнайтед». У лондонцев единственный мяч забил Габриэль Мартинелли.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Арсенал – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинелли, 45; 1:1 – Флек, 83.

Брайтон – Астон Вилла – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Троссард, 38; 1:1 – Грилиш, 75.

Вест Хэм – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Диоп, 40; 1:1 – Кальверт-Льюин, 44.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Тосун, 39; 1:1 – Агуэро, 82; 2:1 – Агуэро, 87; 2:2 – Фернандиньо, 90 (в свои ворота).

Норвич – Борнмут – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пукки, 33 (с пенальти).

Удаления: Годфри, 76 – Кук, 31.

Саутгемптон – Вулверхэмптон – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Беднарек, 15; 2:0 – Лонг, 35; 2:1 – Нету, 53; 2:2 – Хименес, 65 (с пенальти); 2:3 – Хименес, 76.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Шеффилд Юнайтед Брайтон Астон Вилла Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити Кристал Пэлас Норвич Сити Борнмут Саутгемптон Вулверхэмптон
Комментарии (2)
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DeStar
1579366911
Сити че ты) арсенал как всегда, а вот волки красавцы
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Skull_Boy
1579370065
Мне одному кажется или нет, но как в опорной зоне стал играть Родри, то центр полузащиты у Сити стал проходным двором
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