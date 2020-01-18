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Вест Хэм - Эвертон

18.01.2020, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 23 тур Вест Хэм - Эвертон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
19 октября, суббота 14:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
30 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 0:2 Эвертон
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Эвертон 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
38 тур
13 мая, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:1 Эвертон
14 тур
29 ноября, среда 23:00 Эвертон 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 0:0 Эвертон
10 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Эвертон 2:3 Вест Хэм
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
12 тур
22 ноября, суббота 18:00 Эвертон 2:1 Вест Хэм
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
повторный матч		 13 января, вторник 22:45 Вест Хэм 2:2
(9:8)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
6 января, вторник 22:45 Эвертон 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 19:00 Эвертон 1:0 Вест Хэм
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Эвертон 2:0 Вест Хэм
18 тур
22 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
22 января, суббота 18:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
20 тур
28 декабря, вторник 20:30 Вест Хэм 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Эвертон 2:2 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:2 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
37 тур
16 мая, суббота 18:00 Эвертон 3:1 Вест Хэм
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:3 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
22 марта, суббота 20:15 Эвертон 1:1 Вест Хэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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