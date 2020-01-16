Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»

По информации журналиста Сергея Егорова, на общем собрании клубов РПЛ в четверг президентом лиги выберут Сергея Прядкина.

«Кандидатура Сергея Прядкина будет выдвинута клубами на пост президента РПЛ – это произойдет досрочно, до даты выборов. По всей видимости, это связано в том числе и с вызовом Прядкина на допрос в Следственный департамент МВД по делу о договорном матче в ПФЛ.

Таким образом, клубы хотят снять давление с президента лиги, оказать ему поддержку. Решение будет принято сегодня, Прядкина переизберут на новый срок. Решение, по моей информации, примут единогласно», – написал Егоров в телеграме.

Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.

С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

«Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче



