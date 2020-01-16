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    Журналист Егоров: «Сегодня клубы РПЛ переизберут Прядкина на новый срок»

    По информации журналиста Сергея Егорова, на общем собрании клубов РПЛ в четверг президентом лиги выберут Сергея Прядкина.

    «Кандидатура Сергея Прядкина будет выдвинута клубами на пост президента РПЛ – это произойдет досрочно, до даты выборов. По всей видимости, это связано в том числе и с вызовом Прядкина на допрос в Следственный департамент МВД по делу о договорном матче в ПФЛ.

    Таким образом, клубы хотят снять давление с президента лиги, оказать ему поддержку. Решение будет принято сегодня, Прядкина переизберут на новый срок. Решение, по моей информации, примут единогласно», – написал Егоров в телеграме.

    • Прядкин работает в РФПЛ с самого основания – с 2001 года.
    • С 14 ноября 2007 года Прядкин – президент РФПЛ.

    «Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    16.01.2020 13:17
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