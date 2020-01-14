«Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

Следственный департамент МВД России занимается расследованием договорного футбольного матча.

По информации «Рен ТВ», речь идет о деле, касающемся оказания влияния на результат игры между «Чайкой» и «Черноморцем».

Сообщается, что в рамках расследования среди прочих был допрошен президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

В каком статусе функционер общался с правоохранителями, пока не уточняется.