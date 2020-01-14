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    «Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

    Следственный департамент МВД России занимается расследованием договорного футбольного матча.

    По информации «Рен ТВ», речь идет о деле, касающемся оказания влияния на результат игры между «Чайкой» и «Черноморцем».

    Сообщается, что в рамках расследования среди прочих был допрошен президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

    В каком статусе функционер общался с правоохранителями, пока не уточняется.

    • Матч «Чайка» – «Черноморец» состоялся 13 мая прошлого года.
    • Команда из Песчанокопского выиграла со счетом 3:1.
    • РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить встречу. В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.

    Источник: «Рен ТВ»

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    14.01.2020 22:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +51

      Rasil 15 января, 07:09

      Рен-ТВ, так себе источник!

      0
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      Рейтинг: +1510

      Давид59 15 января, 00:12

      Прядкин как только был назначен, был приглашён на Петровский и поздравлял Зенит с чемпионством. Начал он так: Поздравляю Динамо с победой в чемпионате. Я подумал - дааа, снова нам всем повезло...

      2
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      Рейтинг: +1055

      Из Твери Леха 14 января, 23:43

      когда за игры цска возьмутся с начала 2010?

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 23:01

      Та что они зацепились за ни кому не нужную игру? В рпл таких договорняков хватает, а они лезут в низшую лигу. Клубы странным образом банкротятся. Почему Газзаева ни кто не допрашивает? У зенита два или три фарм клуба. И баклан-стадион построен на не померную кучу бабла. И никто ни кого не допрашивает. А тут бл. Чайка с Черноморцем договорились. Надо спросить что об этом думает прядкин?

      2
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      Рейтинг: +1510

      Давид59 > Hektor 84 15 января, 00:07

      А вот по поводу распила денег на Зенит-Арене ты не прав. Там было заведено дело и были приговоры

      2
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      Рейтинг: +2356

      mutabor0992 > Давид59 15 января, 00:22

      И кого приговорили?Пару бомжей и зиц председателя Фунта???

      1
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      ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > Давид59 15 января, 01:03

      Ну и что где изъятые после обысков деньги?

      0
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > Hektor 84 15 января, 07:46

      Где изъятые деньги бывшего п-ка Захарченко (напр.) ? Или к примеру у кого там на "Газели" налик вывозили . Те ващще пох . Чего не интересуешься сколько "лапоть" стоил и на какие шиши ? Опять же - насрать тебе .

      5
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      Рейтинг: -37932

      пьяныйхоровод > mutabor0992 15 января, 07:50

      В России при любом строительстве распил происходит . И инфа об этих распилах зависит от гонораров проплаченных СМИ . Просто тут всем по е б а т ь на это , но как только речь заходит о Зените....

      5
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      Рейтинг: +4656

      Lester84 14 января, 22:41

      Рафик не уиноват!)))

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