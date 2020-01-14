«Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

Следственный департамент МВД России занимается расследованием договорного футбольного матча.
По информации «Рен ТВ», речь идет о деле, касающемся оказания влияния на результат игры между «Чайкой» и «Черноморцем».
Сообщается, что в рамках расследования среди прочих был допрошен президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.
В каком статусе функционер общался с правоохранителями, пока не уточняется.
- Матч «Чайка» – «Черноморец» состоялся 13 мая прошлого года.
- Команда из Песчанокопского выиграла со счетом 3:1.
- РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить встречу. В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.
Источник: «Рен ТВ»