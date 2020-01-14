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  • «Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

«Рен ТВ»: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

14 января 2020, 22:17
8

Следственный департамент МВД России занимается расследованием договорного футбольного матча.

По информации «Рен ТВ», речь идет о деле, касающемся оказания влияния на результат игры между «Чайкой» и «Черноморцем».

Сообщается, что в рамках расследования среди прочих был допрошен президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

В каком статусе функционер общался с правоохранителями, пока не уточняется.

  • Матч «Чайка» – «Черноморец» состоялся 13 мая прошлого года.
  • Команда из Песчанокопского выиграла со счетом 3:1.
  • РФС направлял заявление в МВД с просьбой проверить встречу. В союзе сочли, что характер игры мог быть неспортивным.

Источник: «Рен ТВ»
Россия. Премьер-лига Черноморец Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Lester84
1579030877
Рафик не уиноват!)))
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Hektor 84
1579032070
Та что они зацепились за ни кому не нужную игру? В рпл таких договорняков хватает, а они лезут в низшую лигу. Клубы странным образом банкротятся. Почему Газзаева ни кто не допрашивает? У зенита два или три фарм клуба. И баклан-стадион построен на не померную кучу бабла. И никто ни кого не допрашивает. А тут бл. Чайка с Черноморцем договорились. Надо спросить что об этом думает прядкин?
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Из Твери Леха
1579034632
когда за игры цска возьмутся с начала 2010?
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Давид59
1579036331
Прядкин как только был назначен, был приглашён на Петровский и поздравлял Зенит с чемпионством. Начал он так: Поздравляю Динамо с победой в чемпионате. Я подумал - дааа, снова нам всем повезло...
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Rasil
1579061345
Рен-ТВ, так себе источник!
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