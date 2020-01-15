Василий Березуцкий: «Черчесов, Гончаренко, Семак могут уехать тренировать в Европу»

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий выразил мнение, кто из работающих в России тренеров может попробовать себя в Европе. В частности, экс-защитник сборной России назвал Станислава Черчесова.

— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?

— Надеюсь, что нет.

— Кто же может уехать в Европу?

— Черчесов, Виктор Гончаренко, Сергей Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно.