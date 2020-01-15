Василий Березуцкий: «Черчесов, Гончаренко, Семак могут уехать тренировать в Европу»

Зачем? Им и здесь не хило платят,правда в рублях.А за бугром с их квалификацией много не дадут,да платят за результат,а не как у нас,оклад гарантирован при любой игре.
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий выразил мнение, кто из работающих в России тренеров может попробовать себя в Европе. В частности, экс-защитник сборной России назвал Станислава Черчесова.
— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?
— Надеюсь, что нет.
— Кто же может уехать в Европу?
— Черчесов, Виктор Гончаренко, Сергей Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно.
- Черчесов в качестве тренера выигрывал чемпионат Польши с «Легией» (сезон-2015/16).
- Березуцкий находится без работы после ухода из «Витесса» в декабре.
- У братьев Березуцких есть собственный бизнес.