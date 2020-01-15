Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «Черчесов, Гончаренко, Семак могут уехать тренировать в Европу»

Василий Березуцкий: «Черчесов, Гончаренко, Семак могут уехать тренировать в Европу»

15 января 2020, 08:10
10

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий выразил мнение, кто из работающих в России тренеров может попробовать себя в Европе. В частности, экс-защитник сборной России назвал Станислава Черчесова.

— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?

— Надеюсь, что нет.

— Кто же может уехать в Европу?

— Черчесов, Виктор Гончаренко, Сергей Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно.

  • Черчесов в качестве тренера выигрывал чемпионат Польши с «Легией» (сезон-2015/16).
  • Березуцкий находится без работы после ухода из «Витесса» в декабре.
  • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Россия Березуцкий Василий Черчесов Станислав Гончаренко Виктор Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кузьмич на трибуне
1579070904
А нам это нужно? Кто будет наш футбол поднимамать? Или так и будем вечно смотреть на европейских грандов и радоваться чужим заслугам и достижениям?
Ответить
Кузьмич на трибуне
1579071754
Ну давайте всех тренеров отправим в Европу. Вслед за Сашей Головиным отправим Чалова, Оздоева, Шапи, Соболева, Миранчука, ещё Миранчука, Сафонова ,Максименко ,Кержакова, Луунева, Ахметова Обелякова. Да всех отправим. А болельщиков пошлем всех к телевизору , пусть смотрят АПЛ, Примеру, Лигу1. Нахрена нам нужен этот российский футбол нужен? Всех в топку? Так ,что ль? А мы будем смотреть биатлон, слушать Губерниева, о том как замечально наши лыжники стреляют, и стрелки на лыжах бегают.
Ответить
general.lizyukov
1579071977
Вася, Черчесов уже тренировал в Европе.
Ответить
nemolod
1579072350
Если только в Европу Восточную,а в Западной никому не светит!
Ответить
ufos73
1579072935
Старший брат Зюбы...
Ответить
nik55
1579074135
а разве их туда кто то звал ?
Ответить
Plyash
1579099291
Зачем? Им и здесь не хило платят,правда в рублях.А за бугром с их квалификацией много не дадут,да платят за результат,а не как у нас,оклад гарантирован при любой игре.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+