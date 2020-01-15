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    Василий Березуцкий: «Черчесов, Гончаренко, Семак могут уехать тренировать в Европу»

    Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий выразил мнение, кто из работающих в России тренеров может попробовать себя в Европе. В частности, экс-защитник сборной России назвал Станислава Черчесова.

    — История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?

    — Надеюсь, что нет.

    — Кто же может уехать в Европу?

    — Черчесов, Виктор Гончаренко, Сергей Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно.

    • Черчесов в качестве тренера выигрывал чемпионат Польши с «Легией» (сезон-2015/16).
    • Березуцкий находится без работы после ухода из «Витесса» в декабре.
    • У братьев Березуцких есть собственный бизнес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2020 08:10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1653

      playsh 19 часов назад

      Зачем? Им и здесь не хило платят,правда в рублях.А за бугром с их квалификацией много не дадут,да платят за результат,а не как у нас,оклад гарантирован при любой игре.

      0
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      Рейтинг: +4051

      nik55 15 января, 10:42

      а разве их туда кто то звал ?

      1
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      Рейтинг: +8369

      ufos73 15 января, 10:22

      Старший брат Зюбы...

      0
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      Рейтинг: +2300

      nemolod 15 января, 10:12

      Если только в Европу Восточную,а в Западной никому не светит!

      1
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov 15 января, 10:06

      Вася, Черчесов уже тренировал в Европе.

      0
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      Рейтинг: +1156

      Кузьмич на трибуне 15 января, 10:02

      Ну давайте всех тренеров отправим в Европу. Вслед за Сашей Головиным отправим Чалова, Оздоева, Шапи, Соболева, Миранчука, ещё Миранчука, Сафонова ,Максименко ,Кержакова, Луунева, Ахметова Обелякова. Да всех отправим. А болельщиков пошлем всех к телевизору , пусть смотрят АПЛ, Примеру, Лигу1. Нахрена нам нужен этот российский футбол нужен? Всех в топку? Так ,что ль? А мы будем смотреть биатлон, слушать Губерниева, о том как замечально наши лыжники стреляют, и стрелки на лыжах бегают.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > Кузьмич на трибуне 23 часа назад

      Эти уедут новые появятся. Свято место пусто не бывает. И незаменимых то же.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1653

      playsh > Кузьмич на трибуне 19 часов назад

      Никто наших тренеров и игроков в Европу не отправляет,их,как правило в Европу приглашают.И сосчитать их можно по пальцам.
      А то целый список "одарённых" привёл.Кто их звал,кому они нужны?

      0
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      Рейтинг: +310

      Ceнит 15 января, 09:55

      сережа спивак уже в европе, а мальчики то у него в команде какие красивые

      0
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      Рейтинг: +1156

      Кузьмич на трибуне 15 января, 09:48

      А нам это нужно? Кто будет наш футбол поднимамать? Или так и будем вечно смотреть на европейских грандов и радоваться чужим заслугам и достижениям?

      0
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      Рейтинг: +1055

      Из Твери Леха > Кузьмич на трибуне 23 часа назад

      по ходу вася березцукий будет это делать)

      1
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