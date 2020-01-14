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    Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»

    Тренер Николай Писарев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена, который работал его помощником в сборной России по пляжному футболу.

    «Мы только начинали развивать наш пляжный футбол и собирали команду. Мне про него рассказал Дмитрий Попов, и я решил пригласить его к нам тренером-консультантом. В бытность футболистом он очень много игр провел на хорошем уровне в сантандерском «Расинге». Дмитрий Попов нас познакомил, и мы продуктивно проработали с ним год.

    Он очень системный тренер, его человеческие качества находятся на высоком уровне. Его атакующий «Бетис» выделялся среди всех команд в Испании. Поэтому можно сказать, что Сетьен очень близок по стилю и по философии к «Барселоне». Хочется пожелать ему только удачи. Если он выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов, то про Хави в «Барселоне» на некоторое время забудут.

    Это шанс, которым нужно воспользоваться. В «Барселоне» сложно под таким давлением работать, но я надеюсь, что у него получится. Отправил ли ему смс? Да, поздравил и пожелал успехов. Если будет возможность, то я съезжу и посещу матч его «Барселоны».

    Он очень тактичный и хороший человек, у него есть любопытная история, связанная с «обезьянником». Мы полетели на сбор в Крым, но не обратили внимание, что у него виза была одноразовой. Возвращаемся обратно, а его не пускают, и ему пришлось десять часов сидеть в этом «обезьяннике», где находится таможня. Это было 15 лет назад, он просидел в нашем аэропорту без капризов и упреков десять часов, а выходя, лишь сказал, что ему это будет только хорошим опытом, будет теперь знать об этом», – рассказал Писарев.

    • В понедельник «Барса» объявила о назначении Сетьена на должность главного тренера.
    • Сетьен работал в тренерском штабе пляжной сборной России в 2005-2006 годах
    • Он также возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

    «Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России


    Источник: Sport24

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    14.01.2020 16:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar 14 января, 21:03

      Коля угомонись уже .

      0
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:28

      Завтра напишут гл. тренер барсы сидел в обезьяннике у русских

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15383

      DOCTOR PENALTY 14 января, 19:41

      Коля - мастер нетворкинга! *****

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 16:51

      Как обычно - желтушный заголовок, а сенсации на деле никакой нет, рядовая ситуация, мужик протупил с визой и посидел в аэропорту, подождал, пока вопрос разрулят.
      В ближайшие недели подобных новостей, чувствую, будет много. Нужно же ловить волну, пока есть такая благодатная тема.

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