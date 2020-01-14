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  • Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»

Писарев: «Сетьену пришлось десять часов сидеть в «обезьяннике» после сборов в Крыму»

14 января 2020, 16:36
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Тренер Николай Писарев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена, который работал его помощником в сборной России по пляжному футболу.

«Мы только начинали развивать наш пляжный футбол и собирали команду. Мне про него рассказал Дмитрий Попов, и я решил пригласить его к нам тренером-консультантом. В бытность футболистом он очень много игр провел на хорошем уровне в сантандерском «Расинге». Дмитрий Попов нас познакомил, и мы продуктивно проработали с ним год.

Он очень системный тренер, его человеческие качества находятся на высоком уровне. Его атакующий «Бетис» выделялся среди всех команд в Испании. Поэтому можно сказать, что Сетьен очень близок по стилю и по философии к «Барселоне». Хочется пожелать ему только удачи. Если он выиграет чемпионат Испании и Лигу чемпионов, то про Хави в «Барселоне» на некоторое время забудут.

Это шанс, которым нужно воспользоваться. В «Барселоне» сложно под таким давлением работать, но я надеюсь, что у него получится. Отправил ли ему смс? Да, поздравил и пожелал успехов. Если будет возможность, то я съезжу и посещу матч его «Барселоны».

Он очень тактичный и хороший человек, у него есть любопытная история, связанная с «обезьянником». Мы полетели на сбор в Крым, но не обратили внимание, что у него виза была одноразовой. Возвращаемся обратно, а его не пускают, и ему пришлось десять часов сидеть в этом «обезьяннике», где находится таможня. Это было 15 лет назад, он просидел в нашем аэропорту без капризов и упреков десять часов, а выходя, лишь сказал, что ему это будет только хорошим опытом, будет теперь знать об этом», – рассказал Писарев.

  • В понедельник «Барса» объявила о назначении Сетьена на должность главного тренера.
  • Сетьен работал в тренерском штабе пляжной сборной России в 2005-2006 годах
  • Он также возглавлял «Расинг», «Полидепортиво», «Логронес», «Луго», «Лас-Пальмас», «Бетис» и сборную Экваториальной Гвинеи.

«Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол». Опубликованы фото Сетьена времен работы в сборной России


Источник: Sport24
Испания. Примера Барселона Писарев Николай Сетьен Энрике
Комментарии (4)
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Cules2013
1579009871
Как обычно - желтушный заголовок, а сенсации на деле никакой нет, рядовая ситуация, мужик протупил с визой и посидел в аэропорту, подождал, пока вопрос разрулят. В ближайшие недели подобных новостей, чувствую, будет много. Нужно же ловить волну, пока есть такая благодатная тема.
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DOCTOR PENALTY
1579020062
Коля - мастер нетворкинга! *****
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Hektor 84
1579022895
Завтра напишут гл. тренер барсы сидел в обезьяннике у русских
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dinar7777dinar
1579024999
Коля угомонись уже .
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