«Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб

Нападающий Райан Бабел вернулся в «Аякс». Голландцы взяли воспитанника в аренду у турецкого «Галатасарая» до конца сезона.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и уже побывал на домашнем стадионе клуба, названном в честь Йохана Кройфа.

«Он дома», – написала пресс-служба амстердамского клуба про трансфер форварда.