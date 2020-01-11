«Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб

Нападающий Райан Бабел вернулся в «Аякс». Голландцы взяли воспитанника в аренду у турецкого «Галатасарая» до конца сезона.
Футболист успешно прошел медицинское обследование и уже побывал на домашнем стадионе клуба, названном в честь Йохана Кройфа.
«Он дома», – написала пресс-служба амстердамского клуба про трансфер форварда.
- Бабел брал с «Аяксом» чемпионство в 2004, 2013 годах и может взять его в 2020 году.
- В родном чемпионате Бабел выступал только за «Аякс».
- Футболист выступает за сборную Голландии с 2005 года.
Источник: твиттер «Аякса»