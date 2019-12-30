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    «Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб

    Нападающий Райан Бабел вернулся в «Аякс». Голландцы взяли воспитанника в аренду у турецкого «Галатасарая» до конца сезона.

    Футболист успешно прошел медицинское обследование и уже побывал на домашнем стадионе клуба, названном в честь Йохана Кройфа.

    «Он дома», – написала пресс-служба амстердамского клуба про трансфер форварда.

    • Бабел брал с «Аяксом» чемпионство в 2004, 2013 годах и может взять его в 2020 году.
    • В родном чемпионате Бабел выступал только за «Аякс».
    • Футболист выступает за сборную Голландии с 2005 года.

    Источник: твиттер «Аякса»

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