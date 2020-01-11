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  • «Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб

«Он дома». Воспитанник «Аякса» Бабел второй раз за карьеру перешел в амстердамский клуб

11 января 2020, 22:34
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Нападающий Райан Бабел вернулся в «Аякс». Голландцы взяли воспитанника в аренду у турецкого «Галатасарая» до конца сезона.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и уже побывал на домашнем стадионе клуба, названном в честь Йохана Кройфа.

«Он дома», – написала пресс-служба амстердамского клуба про трансфер форварда.

  • Бабел брал с «Аяксом» чемпионство в 2004, 2013 годах и может взять его в 2020 году.
  • В родном чемпионате Бабел выступал только за «Аякс».
  • Футболист выступает за сборную Голландии с 2005 года.

Источник: твиттер «Аякса»
Голландия. Эредивизие Турция. Суперлига Галатасарай Аякс Бабел Райан
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