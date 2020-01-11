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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»

11 января 2020, 19:49
2

Состоялись матчи 22-го го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Норвичем» – 4:0. В параллельных встречах «Челси» обыграл «Бернли» – 3:0, а «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Алмирон, 7; 1:1 – Дендокер, 14.

Лестер – Саутгемптон – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Прат, 14; 1:1 – Армстронг, 19; 1:2 – Ингс, 81.

Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 27; 2:0 – Рэшфорд, 52 (с пенальти); 3:0 – Марсьяль, 54; 4:0 – Гринвуд, 76.

Челси – Бернли – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жоржиньо, 27 (с пенальти); 2:0 – Абрахам, 38; 3:0 – Хадсон-Одои, 49.

Эвертон – Брайтон – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ричарлисон, 38.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ньюкасл Лестер Саутгемптон Манчестер Юнайтед Норвич Сити Челси Бернли Эвертон Брайтон
Комментарии (2)
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Tsigan
1578765641
Лестер удивил. Он их же в первом круге 0:9 обыграл)
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