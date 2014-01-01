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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»

    Состоялись матчи 22-го го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Норвичем» – 4:0. В параллельных встречах «Челси» обыграл «Бернли» – 3:0, а «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Вулверхэмптон – Ньюкасл – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Алмирон, 7; 1:1 – Дендокер, 14.

    Лестер – Саутгемптон – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Прат, 14; 1:1 – Армстронг, 19; 1:2 – Ингс, 81.

    Манчестер Юнайтед – Норвич – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 27; 2:0 – Рэшфорд, 52 (с пенальти); 3:0 – Марсьяль, 54; 4:0 – Гринвуд, 76.

    Челси – Бернли – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жоржиньо, 27 (с пенальти); 2:0 – Абрахам, 38; 3:0 – Хадсон-Одои, 49.

    Эвертон – Брайтон – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ричарлисон, 38.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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