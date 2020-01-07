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  • Тер Стеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

Тер Стеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

7 января 2020, 16:12
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«Барселона» объявила заявку на матчи Суперкубка Испании.

В список не попали вратарь Марк-Андре тер Стеген, полузащитник Артур и нападающий Усман Дембеле, которые восстанавливаются от травм.

Вратари: Нето, Игнасио Пенья, Арнау Тенас;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч, Алекс Кольядо;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Сайоль, Ансу Фати, Антуан Гризманн.

  • 9 января «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, матч пройдет в Саудовской Аравии.
  • Во втором полуфинале «Валенсия» встретится с «Реалом».

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Атлетико тер Стеген Марк-Андре Дембеле Усман
Комментарии (1)
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Cules2013
1578403964
Марк-Андре и Артур это серьёзные потери.
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