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    Тер Стеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

    «Барселона» объявила заявку на матчи Суперкубка Испании.

    В список не попали вратарь Марк-Андре тер Стеген, полузащитник Артур и нападающий Усман Дембеле, которые восстанавливаются от травм.

    Вратари: Нето, Игнасио Пенья, Арнау Тенас;

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч, Алекс Кольядо;

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Сайоль, Ансу Фати, Антуан Гризманн.

    • 9 января «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, матч пройдет в Саудовской Аравии.
    • Во втором полуфинале «Валенсия» встретится с «Реалом».

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9096

      Cules2013 1 час назад

      Марк-Андре и Артур это серьёзные потери.

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