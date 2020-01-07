Тер Стеген и Дембеле не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании

«Барселона» объявила заявку на матчи Суперкубка Испании.
В список не попали вратарь Марк-Андре тер Стеген, полузащитник Артур и нападающий Усман Дембеле, которые восстанавливаются от травм.
Вратари: Нето, Игнасио Пенья, Арнау Тенас;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо, Рональд Араухо;
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч, Алекс Кольядо;
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Карлес Сайоль, Ансу Фати, Антуан Гризманн.
- 9 января «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, матч пройдет в Саудовской Аравии.
- Во втором полуфинале «Валенсия» встретится с «Реалом».
Источник: Официальный сайт «Барселоны»