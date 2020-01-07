Слуцкий ответил на критику форварда «Витесса» Беренса

Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на критику форварда Роя Беренса.

– Рой Беренс, после вашего ухода из «Витесса», сказал, что вы отобрали у него год футбола. Что можете ответить?

– Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе – выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня и от тренера по физподготовке.

Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол.