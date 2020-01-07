Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий ответил на критику форварда «Витесса» Беренса

7 января 2020, 11:30
11

Бывший тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на критику форварда Роя Беренса.

– Рой Беренс, после вашего ухода из «Витесса», сказал, что вы отобрали у него год футбола. Что можете ответить?

– Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе – выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня и от тренера по физподготовке.

Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол.

  • Леонид Слуцкий работал с «Витессом» с лета 2018 года по декабрь 2019-го.
  • С ним команда из Арнема заняла пятое место и дошла до финала плей-офф за участие в отборе Лиги Европы.

Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Витесс Беренс Рой Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1578390190
Леонид точно знает , что лишний вес мешает, так что тут рн прав.
Ответить
РМЗ
1578392053
В России нет таких правил . Есть бабки ты будешь играть .
Ответить
житель СПб
1578393315
Молодец Леонид! Жестко, предельно четко - и справедливо. Лишний раз становится понятно, почему он ушел из команды. Слили...
Ответить
Давид59
1578394541
Так! Ребятки из Рубина, это и к вам! Жирок после отпуска наказуем
Ответить
DOCTOR PENALTY
1578395757
Крутость тренера не в категоричности, а в умении наладить контакт с игроком и раскрыть его способности, выжать из него максимум. Это же не армия. **+++
Ответить
Hektor 84
1578400259
А у Лени все таки есть яйца
Ответить
Cules2013
1578403064
Да это ясно было всем, кто включает свой мозг
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+