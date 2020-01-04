Игрок «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год карьеры»

Нападающий «Витесса» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.
«Я высказал тренеру своe мнение. Мне было что сказать по поводу того, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого он больше не рассчитывал на меня.
Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год карьеры. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий», – сказал 32-летний футболист.
- В последний раз Беренс выходил на поле 27 января 2019 года.
- Слуцкий покинул «Витесс» 30 ноября.
Источник: Vitesse Inside