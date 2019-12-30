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    Игрок «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год карьеры»

    Нападающий «Витесса» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.

    «Я высказал тренеру своe мнение. Мне было что сказать по поводу того, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого он больше не рассчитывал на меня.

    Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год карьеры. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий», – сказал 32-летний футболист.

    • В последний раз Беренс выходил на поле 27 января 2019 года.
    • Слуцкий покинул «Витесс» 30 ноября.

    Источник: Vitesse Inside

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1453

      AZ 18 минут назад

      он в и АЗ не блестал.. Все правильно Слуцкий сделал...

      0
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      Рейтинг: +3907

      Добрый Бобер 24 минуты назад

      А почему Слуцкий? Почему не руководство клуба, взявшее Слуцкого на работу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      elessar arnor 46 минут назад

      нах пшел

      высказал, как должна играть команда, ладно игрок был бы добротный и может вносить поправки, но тут ля.. правильно, что потерял год

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15343

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Не вписался Лёня со своим менталитетом. """"""

      0
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