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  • Игрок «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год карьеры»

Игрок «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год карьеры»

4 января 2020, 13:28
7

Нападающий «Витесса» Рой Беренс рассказал о своем конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким.

«Я высказал тренеру своe мнение. Мне было что сказать по поводу того, как должна играть команда. Я всегда был игроком основы. Команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда. Но Слуцкий придерживался своего плана. На следующий день он сказал, что у него другое мнение. После этого он больше не рассчитывал на меня.

Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год карьеры. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе. Так устроен этот мир. Я мыслю трезво. Я сделал то, что считал правильным. Дальнейшее было результатом этих действий», – сказал 32-летний футболист.

  • В последний раз Беренс выходил на поле 27 января 2019 года.
  • Слуцкий покинул «Витесс» 30 ноября.

Источник: Vitesse Inside
Голландия. Эредивизие Витесс Беренс Рой Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1578135073
Не вписался Лёня со своим менталитетом. """"""
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Добрый Бобер
1578136391
А почему Слуцкий? Почему не руководство клуба, взявшее Слуцкого на работу?
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AZ
1578136776
он в и АЗ не блестал.. Все правильно Слуцкий сделал...
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Cules2013
1578142067
типичная обиженка. В каждой команде есть такой недооценённый гений, который воду мутит и все у него виноваты.
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jo31
1578146716
После ухода Слуцкого тоже не играет,32 года, не молод да и не Ибрагимович он, так что молчал бы.
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Hektor 84
1578147912
В Голландии играет брат Глушакова)))
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лоист
1578159112
ты не Месси чтоб в 32 года свое Я в команде иметь
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