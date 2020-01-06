«Бизнес Online»: Макаров все-таки перейдет в «Рубин», второй медосмотр не выявил у него проблем со здоровьем

Трансфер полузащитника Дениса Макарова из «Нефтехимика» в «Рубин» состоится, утверждает «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.

Однако, согласно новой информации, хавбек всe-таки прошeл успешно обследование и вскоре присоединится к казанскому клубу.