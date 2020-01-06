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  • «Бизнес Online»: Макаров все-таки перейдет в «Рубин», второй медосмотр не выявил у него проблем со здоровьем

«Бизнес Online»: Макаров все-таки перейдет в «Рубин», второй медосмотр не выявил у него проблем со здоровьем

6 января 2020, 11:46
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Трансфер полузащитника Дениса Макарова из «Нефтехимика» в «Рубин» состоится, утверждает «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.

Однако, согласно новой информации, хавбек всe-таки прошeл успешно обследование и вскоре присоединится к казанскому клубу.

  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
  • Контракт игрока с «Нефтехимиком» истекает через полгода.
  • Им также интересовался ЦСКА.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (2)
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Lester84
1578313059
Видимо нужно было время, чтобы после поездки в Индию стафф из организма вышел)))
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BRO_football
1578313387
Смотри-ка как быстро вылечился! Небось, мельдоний помог?
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