«Бизнес Online»: Макаров все-таки перейдет в «Рубин», второй медосмотр не выявил у него проблем со здоровьем

Трансфер полузащитника Дениса Макарова из «Нефтехимика» в «Рубин» состоится, утверждает «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что сделка сорвалась из-за проваленного футболистом медосмотра.
Однако, согласно новой информации, хавбек всe-таки прошeл успешно обследование и вскоре присоединится к казанскому клубу.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
- Контракт игрока с «Нефтехимиком» истекает через полгода.
- Им также интересовался ЦСКА.
Источник: «Бизнес Online»