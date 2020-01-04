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  • «Рубин» уведомил «Нефтехимик», что не подписал Макарова из-за результатов медобследования

«Рубин» уведомил «Нефтехимик», что не подписал Макарова из-за результатов медобследования

4 января 2020, 00:30
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«Нефтехимик» получил от «Рубина» письмо, в котором казанцы объяснили срыв трансфера полузащитника Дениса Макарова. Некоторые источники в декабре сообщали о завершении сделки.

Как указал «Рубин», отказ подписывать игрока связан с результатами медицинского обследования. В свою очередь, агент футболиста рассказал, что с казанцами не удалось договориться.

  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
  • Контракт полузащитника с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • «Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1578088684
Кто-то или намутил, или намудил.
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Бухбух
1578109093
Во всем виноват паспорт РФ. Не будь лимита, уверен, сделка бы состоялась.
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