«Рубин» уведомил «Нефтехимик», что не подписал Макарова из-за результатов медобследования

«Нефтехимик» получил от «Рубина» письмо, в котором казанцы объяснили срыв трансфера полузащитника Дениса Макарова. Некоторые источники в декабре сообщали о завершении сделки.

Как указал «Рубин», отказ подписывать игрока связан с результатами медицинского обследования. В свою очередь, агент футболиста рассказал, что с казанцами не удалось договориться.