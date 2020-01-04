«Рубин» уведомил «Нефтехимик», что не подписал Макарова из-за результатов медобследования

«Нефтехимик» получил от «Рубина» письмо, в котором казанцы объяснили срыв трансфера полузащитника Дениса Макарова. Некоторые источники в декабре сообщали о завершении сделки.
Как указал «Рубин», отказ подписывать игрока связан с результатами медицинского обследования. В свою очередь, агент футболиста рассказал, что с казанцами не удалось договориться.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
- Контракт полузащитника с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- «Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: Sportbox