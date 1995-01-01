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    «Рубин» уведомил «Нефтехимик», что не подписал Макарова из-за результатов медобследования

    «Нефтехимик» получил от «Рубина» письмо, в котором казанцы объяснили срыв трансфера полузащитника Дениса Макарова. Некоторые источники в декабре сообщали о завершении сделки.

    Как указал «Рубин», отказ подписывать игрока связан с результатами медицинского обследования. В свою очередь, агент футболиста рассказал, что с казанцами не удалось договориться.

    • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
    • Контракт полузащитника с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • «Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15339

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Кто-то или намутил, или намудил.

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