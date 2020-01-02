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Агент Макарова: «С «Рубином» не договорились»

2 января 2020, 23:58

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» – о готовящейся сделке сообщалось ранее. Стороны не смогли договориться.

«Отвечу просто и лаконично: с «Рубином» не договорились», – сообщил агент футболиста Павел Нестеров.

  • В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
  • Контракт полузащитника с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • «Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин Нефтехимик Макаров Денис
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