Агент Макарова: «С «Рубином» не договорились»

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» – о готовящейся сделке сообщалось ранее. Стороны не смогли договориться.

«Отвечу просто и лаконично: с «Рубином» не договорились», – сообщил агент футболиста Павел Нестеров.