Агент Макарова: «С «Рубином» не договорились»

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» – о готовящейся сделке сообщалось ранее. Стороны не смогли договориться.
«Отвечу просто и лаконично: с «Рубином» не договорились», – сообщил агент футболиста Павел Нестеров.
- В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах ФНЛ и забил 11 голов.
- Контракт полузащитника с «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- «Нефтехимик» набрал 46 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: «БИЗНЕС Online»