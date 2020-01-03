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  • Sky Sports: Чалов входит в шорт-лист «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Челси»

Sky Sports: Чалов входит в шорт-лист «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Челси»

3 января 2020, 19:10
4

Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба АПЛ.

Чалов находится в шорт-листе «Брайтона», пишет Sky Sports. Также форвардом интересуется «Кристал Пэлас», который пытался купить россиянина летом. Кроме того, Чалова высоко оценивает владелец «Челси» Роман Абрамович.

  • Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
  • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
  • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле


Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Брайтон Кристал Пэлас Чалов Федор Абрамович Роман
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1578069735
Вся АПЛ охотится за Федей... и уже не первый год.
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Brabus71
1578072876
Смотря для чего...
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Derzkiy1
1578075501
В Челси ему будет нормально
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Mihai11
1578078887
Не удивлюсь если никуда не перейдёт
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