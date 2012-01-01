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    Sky Sports: Чалов входит в шорт-лист «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Челси»

    Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба АПЛ.

    Чалов находится в шорт-листе «Брайтона», пишет Sky Sports. Также форвардом интересуется «Кристал Пэлас», который пытался купить россиянина летом. Кроме того, Чалова высоко оценивает владелец «Челси» Роман Абрамович.

    • Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

    Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле


    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +193

      Brabus71 38 минут назад

      Смотря для чего...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15338

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вся АПЛ охотится за Федей... и уже не первый год.

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