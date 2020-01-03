Sky Sports: Чалов входит в шорт-лист «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Челси»

Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба АПЛ.
Чалов находится в шорт-листе «Брайтона», пишет Sky Sports. Также форвардом интересуется «Кристал Пэлас», который пытался купить россиянина летом. Кроме того, Чалова высоко оценивает владелец «Челси» Роман Абрамович.
- Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
- В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле
Источник: Sky Sports