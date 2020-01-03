Sky Sports: Чалов входит в шорт-лист «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Челси»

Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба АПЛ.

Чалов находится в шорт-листе «Брайтона», пишет Sky Sports. Также форвардом интересуется «Кристал Пэлас», который пытался купить россиянина летом. Кроме того, Чалова высоко оценивает владелец «Челси» Роман Абрамович.

Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».

В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Как сообщал Daily Express, «Челси» готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле



