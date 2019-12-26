Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Рубин» завершает трансфер защитника Ильи Самошникова из «Торпедо».

«Рубин» покупает одного из самых перспективных игроков ФНЛ. Защитник-универсал Илья Самошников из «Торпедо» переходит в «Рубин». Около года назад была громкая история с его несостоявшимся переходом из «Шинника» в «Оренбург», сейчас переговоры с «Рубином» в завершающей стадии», – написал Егоров в телеграме.

В этом сезоне 22-летний Самошников сыграл 24 матча, забил гол и отдал пять ассистов.

Рыночная стоимость защитника – 550 тысяч евро.

«Оренбург» подписал игрока, но не включил его в заявку и не показал ему контракт. Агент футболиста пожаловался в РФС



