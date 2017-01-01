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    Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Рубин» завершает трансфер защитника Ильи Самошникова из «Торпедо».

    «Рубин» покупает одного из самых перспективных игроков ФНЛ. Защитник-универсал Илья Самошников из «Торпедо» переходит в «Рубин». Около года назад была громкая история с его несостоявшимся переходом из «Шинника» в «Оренбург», сейчас переговоры с «Рубином» в завершающей стадии», – написал Егоров в телеграме.

    • В этом сезоне 22-летний Самошников сыграл 24 матча, забил гол и отдал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 550 тысяч евро.

    «Оренбург» подписал игрока, но не включил его в заявку и не показал ему контракт. Агент футболиста пожаловался в РФС


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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