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  • Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

Журналист Егоров: «Рубин» покупает защитника Самошникова из «Торпедо»

26 декабря 2019, 18:27

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что «Рубин» завершает трансфер защитника Ильи Самошникова из «Торпедо».

«Рубин» покупает одного из самых перспективных игроков ФНЛ. Защитник-универсал Илья Самошников из «Торпедо» переходит в «Рубин». Около года назад была громкая история с его несостоявшимся переходом из «Шинника» в «Оренбург», сейчас переговоры с «Рубином» в завершающей стадии», – написал Егоров в телеграме.

  • В этом сезоне 22-летний Самошников сыграл 24 матча, забил гол и отдал пять ассистов.
  • Рыночная стоимость защитника – 550 тысяч евро.

«Оренбург» подписал игрока, но не включил его в заявку и не показал ему контракт. Агент футболиста пожаловался в РФС


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо Рубин Самошников Илья
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