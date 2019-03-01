«Оренбург» подписал игрока, но не включил его в заявку и не показал ему контракт. Агент футболиста пожаловался в РФС

Евгений Моисеев, представитель защитника Ильи Самошникова, обратился в РФС и РПЛ с просьбой разъяснить ситуацию с контрактом футболиста. В зимнее трансферное окно игрок перешел из «Шинника» в «Оренбург».

По словам Моисеева:

Переговоры между клубами начались в начале года.

30 января «Оренбург» направил в «Шинник» официальный трансферный запрос.

6 февраля клубы подписали трансферный контракт.

11 февраля Самошников подписал личный контракт с «Оренбургом» и поехал на сборы с новой командой.

«В последующие дни подписанный контракт со стороны клуба нам не предоставляли, хотя мы обращались к ним несколько раз. В итоге трансферное окно закрылось, а ответа от «Оренбурга» мы не увидели», – сказал Моисеев.

Также агент рассказал о разговоре футболиста с Марко Трабукки (советник президента «Оренбурга»). Трабукки сделал Самошникову предложение «от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды». Какое именно это было предложение, Моисеев не уточнил.

«После матча «Оренбурга» с юрмальским «Спартаком» [20 февраля] к Илье подошел селекционер российской команды Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включен в нее и по настоящее время», – сказал Моисеев.

22 февраля агент направил официальное письмо в РПЛ и попросил разобраться в ситуации. Также он обратился к президенту РФС Александру Дюкову.

«Надеемся, что руководители российского футбола разберутся в этой истории. Хочется отметить, что такая ситуация выглядит вопиющей, такого раньше не было в нашем футболе. Надеемся, что в итоге все разрешится. Спасибо «Шиннику», который готов пригласить Илью обратно», – сказал Моисеев.