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  • Зиеш в текущем десятилетии забил в Эредивизие 31 гол из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в лиге

Зиеш в текущем десятилетии забил в Эредивизие 31 гол из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в лиге

25 декабря 2019, 22:30

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш лидирует в Эредивизие в текущем десятилетии не только по числу результативных передач, но и по числу голов из-за пределов штрафной (31), пишет Squawka Football со ссылкой на OptaJohan.

За этот же период футболист забил в Эредивизие 79 голов, отдал 87 результативных передач.

  • Футболист выступает за сборную Марокко.
  • Зиеш с «Аяксом» один раз взял чемпионат Голландии.
  • Марокканец попал в символическую сборную Лиги чемпионов прошлого сезона.

Источник: Squawka Football
Голландия. Эредивизие Аякс Твенте Зиеш Хаким
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