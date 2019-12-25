Зиеш в текущем десятилетии забил в Эредивизие 31 гол из-за пределов штрафной. Это лучший показатель в лиге

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш лидирует в Эредивизие в текущем десятилетии не только по числу результативных передач, но и по числу голов из-за пределов штрафной (31), пишет Squawka Football со ссылкой на OptaJohan.
За этот же период футболист забил в Эредивизие 79 голов, отдал 87 результативных передач.
- Футболист выступает за сборную Марокко.
- Зиеш с «Аяксом» один раз взял чемпионат Голландии.
- Марокканец попал в символическую сборную Лиги чемпионов прошлого сезона.
Источник: Squawka Football