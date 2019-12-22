Foot Mercato: «Боруссия» Д интересуется Маркусом Тюрамом

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в дортмундскую «Боруссию».
По информации источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр лично заинтересован в услугах 22-летнего форварда. Специалист уже провел встречу с человеком из окружения Тюрама.
- Тюрам перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» из «Генгама» летом 2019 года
- Сумма трансфера составила девять млн евро.
- В этом сезоне Тюрам провел 25 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Foot Mercato
Foot Mercato - французское медиа, имеющее более 900 тысяч подписчиков в твиттере.