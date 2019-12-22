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Foot Mercato: «Боруссия» Д интересуется Маркусом Тюрамом

22 декабря 2019, 20:47

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По информации источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр лично заинтересован в услугах 22-летнего форварда. Специалист уже провел встречу с человеком из окружения Тюрама.

  • Тюрам перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» из «Генгама» летом 2019 года
  • Сумма трансфера составила девять млн евро.
  • В этом сезоне Тюрам провел 25 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
  • Контракт Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Foot Mercato

Foot Mercato - французское медиа, имеющее более 900 тысяч подписчиков в твиттере.

Германия. Бундеслига Боруссия Д Боруссия М Тюрам Маркюс
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