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    Foot Mercato: «Боруссия» Д интересуется Маркусом Тюрамом

    Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в дортмундскую «Боруссию».

    По информации источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр лично заинтересован в услугах 22-летнего форварда. Специалист уже провел встречу с человеком из окружения Тюрама.

    • Тюрам перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» из «Генгама» летом 2019 года
    • Сумма трансфера составила девять млн евро.
    • В этом сезоне Тюрам провел 25 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Foot Mercato

    Foot Mercato - французское медиа, имеющее более 900 тысяч подписчиков в твиттере.

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