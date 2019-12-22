Foot Mercato: «Боруссия» Д интересуется Маркусом Тюрамом

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может перейти в дортмундскую «Боруссию».

По информации источника, главный тренер дортмундцев Люсьен Фавр лично заинтересован в услугах 22-летнего форварда. Специалист уже провел встречу с человеком из окружения Тюрама.