Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

УЕФА определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Им стал мяч полузащитника «Лейпцига» Марселя Сабитцера в ворота «Зенита». Видео доступно ниже.

В тройку призеров также попал мяч Дугласа Косты в ворота «Локомотива». Он занял третье место. Вторым стал гол Луиса Суареса.

«Лейпциг» в 1/8 финала сыграет с «Тоттенхэмом».

«Ювентус» встретится с «Лионом».

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков.