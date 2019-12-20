Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

УЕФА определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Им стал мяч полузащитника «Лейпцига» Марселя Сабитцера в ворота «Зенита». Видео доступно ниже.
В тройку призеров также попал мяч Дугласа Косты в ворота «Локомотива». Он занял третье место. Вторым стал гол Луиса Суареса.
- «Лейпциг» в 1/8 финала сыграет с «Тоттенхэмом».
- «Ювентус» встретится с «Лионом».
- Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков.
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Источник: твиттер УЕФА