Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

    УЕФА определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Им стал мяч полузащитника «Лейпцига» Марселя Сабитцера в ворота «Зенита». Видео доступно ниже.

    В тройку призеров также попал мяч Дугласа Косты в ворота «Локомотива». Он занял третье место. Вторым стал гол Луиса Суареса.

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3514

      Yurok161 29 минут назад

      Хоть в чем-то преуспели)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3874

      Добрый Бобер 41 минуту назад

      Ну блин, гол шикарен, что уж тут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2624

      TOMSON 1 час назад

      Собственно тот гол и перевернул все расклады в группе. Зенит дрогнул и потерял уверенность, а Лейпциг прибавил и заиграл на другом уровне. В РФПЛ таких голов нет, наверное поэтому наши стабильно такие «сумашедшии» в европе пропускают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru