Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Хоть в чем-то преуспели)
УЕФА определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Им стал мяч полузащитника «Лейпцига» Марселя Сабитцера в ворота «Зенита». Видео доступно ниже.
В тройку призеров также попал мяч Дугласа Косты в ворота «Локомотива». Он занял третье место. Вторым стал гол Луиса Суареса.
- «Лейпциг» в 1/8 финала сыграет с «Тоттенхэмом».
- «Ювентус» встретится с «Лионом».
- Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков.
twit text
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019