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  • Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол «Лейпцига» в ворота «Зенита» признали лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

20 декабря 2019, 21:09
5

УЕФА определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Им стал мяч полузащитника «Лейпцига» Марселя Сабитцера в ворота «Зенита». Видео доступно ниже.

В тройку призеров также попал мяч Дугласа Косты в ворота «Локомотива». Он занял третье место. Вторым стал гол Луиса Суареса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Забитцер Марсель
Комментарии (5)
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Добрый Бобер
1576869221
Ну блин, гол шикарен, что уж тут...
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Из Твери Леха
1576871930
Гол реально крутой, ниче не скажешь.
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ZENIT84,
1576884711
ура зеня на 1 месте)))
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ААМ
1576907035
Если не забитыми, то пропущенными отличились.
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Nevsky_RU
1576909725
Крутой голешник. На второе место скорее гол в ворота Локо. А на третье можно гол в ворота Зени но уже от Бенфики в СПб
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