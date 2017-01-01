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    Форварда «Лилля» Осимхена госпитализировали после замены в матче с «Монако». Он жаловался на боль в груди и головокружение

    Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен не смог доиграть матч 1/8 финала Кубка французской лиги против «Монако» (3:0).

    20-летний нигериец забил гол в ворота монегасков и через несколько минут ему стало плохо.

    Футболист жаловался на боль в груди и головокружение. Его экстренно заменили и отвезли в больницу.

    В медицинском учреждении форвард проведет всю ночь под наблюдением врачей.

    • Прошлым летом «Лилль» купил Осимхена у «Шарлеруа» за 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок забил 12 голов и сделал четыре ассиста в 23 матчах.

    Источник: Get French Football News

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