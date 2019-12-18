Форварда «Лилля» Осимхена госпитализировали после замены в матче с «Монако». Он жаловался на боль в груди и головокружение

Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен не смог доиграть матч 1/8 финала Кубка французской лиги против «Монако» (3:0).

20-летний нигериец забил гол в ворота монегасков и через несколько минут ему стало плохо.

Футболист жаловался на боль в груди и головокружение. Его экстренно заменили и отвезли в больницу.

В медицинском учреждении форвард проведет всю ночь под наблюдением врачей.