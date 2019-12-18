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  • Форварда «Лилля» Осимхена госпитализировали после замены в матче с «Монако». Он жаловался на боль в груди и головокружение

Форварда «Лилля» Осимхена госпитализировали после замены в матче с «Монако». Он жаловался на боль в груди и головокружение

18 декабря 2019, 01:52
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимхен не смог доиграть матч 1/8 финала Кубка французской лиги против «Монако» (3:0).

20-летний нигериец забил гол в ворота монегасков и через несколько минут ему стало плохо.

Футболист жаловался на боль в груди и головокружение. Его экстренно заменили и отвезли в больницу.

В медицинском учреждении форвард проведет всю ночь под наблюдением врачей.

  • Прошлым летом «Лилль» купил Осимхена у «Шарлеруа» за 12 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок забил 12 голов и сделал четыре ассиста в 23 матчах.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Лилль Осимхен Виктор
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