Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

Эх, были времена, золотые-00, а вроде вот недавно на их игру смотрел! Элбер, Макаай, Санта Крус, Эффенберг, молодой Баллак, опытные Линке, Йеремис, Циклер, Янкер, Швайнштайгер, начинающий Лам, Саньоль, Салихамиджич, Лизаразю и, конечно же, Кан.
В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Вердер» со счетом 6:1.
В этой игре три гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также в его активе две результативные передачи.
Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым с 2003 года бразильцем, оформившим хет-трик в составе мюнхенской команды.
16 лет назад трижды за «Баварию» отличился нападающий Джоване Элбер.
- Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
- В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 20 матчах.