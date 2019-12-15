Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Вердер» со счетом 6:1.
В этой игре три гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также в его активе две результативные передачи.
Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым с 2003 года бразильцем, оформившим хет-трик в составе мюнхенской команды.
16 лет назад трижды за «Баварию» отличился нападающий Джоване Элбер.
- Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
- В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 20 матчах.
Источник: Deutsche Welle