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  • Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

15 декабря 2019, 11:49
4

В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Вердер» со счетом 6:1.

В этой игре три гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также в его активе две результативные передачи.

Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым с 2003 года бразильцем, оформившим хет-трик в составе мюнхенской команды.

16 лет назад трижды за «Баварию» отличился нападающий Джоване Элбер.

  • Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
  • В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 20 матчах.

Источник: Deutsche Welle
Германия. Бундеслига Бавария Вердер Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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ARSteven89
1576400332
Эх, были времена, золотые-00, а вроде вот недавно на их игру смотрел! Элбер, Макаай, Санта Крус, Эффенберг, молодой Баллак, опытные Линке, Йеремис, Циклер, Янкер, Швайнштайгер, начинающий Лам, Саньоль, Салихамиджич, Лизаразю и, конечно же, Кан.
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Cules2013
1576413524
всё, давайте его выкупайте уже)
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