Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Вердер» со счетом 6:1.

В этой игре три гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также в его активе две результативные передачи.

Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым с 2003 года бразильцем, оформившим хет-трик в составе мюнхенской команды.

16 лет назад трижды за «Баварию» отличился нападающий Джоване Элбер.