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    Коутиньо – первый за 16 лет бразилец, оформивший хет-трик в составе «Баварии»

    В матче 15-го тура Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Вердер» со счетом 6:1.

    В этой игре три гола забил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также в его активе две результативные передачи.

    Как сообщает Deutsche Welle, Коутиньо стал первым с 2003 года бразильцем, оформившим хет-трик в составе мюнхенской команды.

    16 лет назад трижды за «Баварию» отличился нападающий Джоване Элбер.

    • Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
    • В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 20 матчах.

    Источник: Deutsche Welle

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +524

      ARSteven89 17 минут назад

      Эх, были времена, золотые-00, а вроде вот недавно на их игру смотрел! Элбер, Макаай, Санта Крус, Эффенберг, молодой Баллак, опытные Линке, Йеремис, Циклер, Янкер, Швайнштайгер, начинающий Лам, Саньоль, Салихамиджич, Лизаразю и, конечно же, Кан.

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