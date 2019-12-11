Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Атлетико» вышел вперед в матче с «Локо». Жоау Фелиш реализовал пенальти

    В эти минуты проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

    Полузащитник мадридцев Жоау Фелиш открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. Судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора за игру рукой Рифата Жемалетдинова.

    Напомним, уже на 1-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота «Локо» за фол против Жоау Фелиша. Мадридцы не смогли реализовать 11-метровый – вратарь Антон Коченков сделал сейв.

    «Бомбардир» проводит тестовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2019 23:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      solodealer 40 минут назад

      АТЛЕТИКО НАШИМ ВООБЩЕ МЯЧ НЕ ДАЮТ, ГАДЫ. одни играют!
      ТАК НЕ ЧЕСТНО - им не объясняли, что ФУТБОЛ ИГРА КОЛЛЕКТИВНАЯ?))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74779
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru