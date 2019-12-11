«Атлетико» вышел вперед в матче с «Локо». Жоау Фелиш реализовал пенальти

АТЛЕТИКО НАШИМ ВООБЩЕ МЯЧ НЕ ДАЮТ, ГАДЫ. одни играют!
ТАК НЕ ЧЕСТНО - им не объясняли, что ФУТБОЛ ИГРА КОЛЛЕКТИВНАЯ?))
В эти минуты проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».
Полузащитник мадридцев Жоау Фелиш открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. Судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора за игру рукой Рифата Жемалетдинова.
Напомним, уже на 1-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота «Локо» за фол против Жоау Фелиша. Мадридцы не смогли реализовать 11-метровый – вратарь Антон Коченков сделал сейв.
«Бомбардир» проводит тестовую трансляцию встречи.