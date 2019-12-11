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  • «Атлетико» вышел вперед в матче с «Локо». Жоау Фелиш реализовал пенальти

«Атлетико» вышел вперед в матче с «Локо». Жоау Фелиш реализовал пенальти

11 декабря 2019, 23:23

В эти минуты проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом».

Полузащитник мадридцев Жоау Фелиш открыл счет в матче, реализовав 11-метровый удар. Судья назначил пенальти после просмотра видеоповтора за игру рукой Рифата Жемалетдинова.

Напомним, уже на 1-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота «Локо» за фол против Жоау Фелиша. Мадридцы не смогли реализовать 11-метровый – вратарь Антон Коченков сделал сейв.

«Бомбардир» проводит тестовую трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Локомотив Жемалетдинов Рифат Феликс Жоау
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