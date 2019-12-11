Полузащитник «Барселоны» Фати – самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов.

Хавбек отметился голом в матче шестого тура группового этапа турнира с «Интером» (2:1) в возрасте 17 лет и 40 дней.