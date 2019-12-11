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  • Полузащитник «Барселоны» Фати – самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Фати – самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

11 декабря 2019, 08:09
9

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории Лиги чемпионов.

Хавбек отметился голом в матче шестого тура группового этапа турнира с «Интером» (2:1) в возрасте 17 лет и 40 дней.

  • Фати превзошел достижение бывшего нападающего «Олимпиакоса» Питера Офори-Куайе.
  • Форвард из Ганы забил «Русенборгу» (1:5) в 1997 году в возрасте 17 лет и 195 дней.
  • В этом сезоне Фати забил три гола и сделал две результативные передачи в 12 матчах.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Барселона Фати Ансу
Комментарии (9)
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Saracen Jr
1576048859
Было б здорово, чтоб продолжил и дальше так зажигать и его не загубили травмы и звёздная болезнь
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АлексOZ
1576050266
при чём парень вышел на замену и забил где-то что-то около ))))))))))))) через пару минут !!!!!!!
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Plyash
1576054130
У великого клуба и скамеечка ,однако,шикарная.Хоть игра для Барсы ничего не решала,не каждый бы тренер на игру с Интером выпустил бы молодёжь вместо "мэтров".
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