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    Клопп: «Для «Зальцбурга» матч против «Ливерпуля» своего рода финал»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

    «Очень надеюсь, что мы покажем свой лучший футбол в игре против «Зальцбурга». Для них этот матч своего рода финал, потому что решающий и их устроит только победа.

    На «Энфилде» мы отлично вошли в игру, создали много моментов, а затем позволили «Зальцбургу» сравнять счет. Это талантливая команда с шикарным тренером в лице Джесси Марша.

    Холанд? Ему всего 19 лет, но он потрясающий нападающий. «Зальцбург» мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф», – заявил немецкий специалист.

    • Перед заключительным туром ЛЧ «Ливерпуль» – лидер группы Е с 10 очками.
    • Главный преследователь – «Наполи» (9 очков).
    • «Зальцбург» имеет семь очков и может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Матч английского клуба против австрийского состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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