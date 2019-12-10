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  • Клопп: «Для «Зальцбурга» матч против «Ливерпуля» своего рода финал»

Клопп: «Для «Зальцбурга» матч против «Ливерпуля» своего рода финал»

10 декабря 2019, 09:42
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Очень надеюсь, что мы покажем свой лучший футбол в игре против «Зальцбурга». Для них этот матч своего рода финал, потому что решающий и их устроит только победа.

На «Энфилде» мы отлично вошли в игру, создали много моментов, а затем позволили «Зальцбургу» сравнять счет. Это талантливая команда с шикарным тренером в лице Джесси Марша.

Холанд? Ему всего 19 лет, но он потрясающий нападающий. «Зальцбург» мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф», – заявил немецкий специалист.

  • Перед заключительным туром ЛЧ «Ливерпуль» – лидер группы Е с 10 очками.
  • Главный преследователь – «Наполи» (9 очков).
  • «Зальцбург» имеет семь очков и может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Матч английского клуба против австрийского состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Ливерпуль Зальцбург Клопп Юрген
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Ливерпуль пройдет.
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