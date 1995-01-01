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    Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме в интервью официальному сайту УЕФА объяснил свое решение принять российское гражданство.

    «Не скажу, что было сложно принять это решение. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за все, что она сделала для меня», – сказал 33-летний футболист.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • Российское гражданство бразилец получил в ноябре 2015 года.
    • За сборную России он провел 13 матчей и пропустил 10 голов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1932

      Борат 1 минуту назад

      Гилерма : я русский !

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