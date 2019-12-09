Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

Вратарь «Локомотива» Гилерме в интервью официальному сайту УЕФА объяснил свое решение принять российское гражданство.

«Не скажу, что было сложно принять это решение. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за все, что она сделала для меня», – сказал 33-летний футболист.