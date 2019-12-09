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  • Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

9 декабря 2019, 22:35
11

Вратарь «Локомотива» Гилерме в интервью официальному сайту УЕФА объяснил свое решение принять российское гражданство.

«Не скажу, что было сложно принять это решение. В Бразилии я играл в основном составе полгода. Практически вся моя карьера прошла в России. Эта страна дала мне очень многое не только в профессиональном плане, но и в жизни. Приняв гражданство, я как бы благодарил Россию за все, что она сделала для меня», – сказал 33-летний футболист.

  • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
  • Российское гражданство бразилец получил в ноябре 2015 года.
  • За сборную России он провел 13 матчей и пропустил 10 голов.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (11)
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polt
1575923149
А русский язык выучить не удосужился!
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Valeron2790
1575926229
Отдай обратно. Самая нелепая натурализация на мой взгляд. Если человека натурализовывать, то только потому, что он лучший на своей позиции в стране, как Фернандес. Гильерме пускает мышей за Локо и уже ошибался в сборной, ему с.у.к.а глубоко за 30. Сафонов, Беленов и много кто ещё не хуже чем он, то что он там, переодически, нереальные мячи ловит, ну блин, иногда у любого рамщика может случиться нереальный сейв. А стабильность, это не про Гильерме.
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алдан2014
1575933167
Вратарь-дырка,хотя реакция не плохая
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lsha.fedotov
1575944614
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано------- http://miorez.2sms.ru
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paracetamol
1575960262
Спасибо что принял, а то бы нам всем хана.
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SIRIUS 2002
1575974656
Не уровень сборной.
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