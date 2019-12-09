Божовича могут уволить из «Крыльев Советов» во время зимней паузы

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович близок к уходу со своего поста, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, есть большая вероятность, что самарский клуб уволит черногорского специалиста во время зимней паузы.

Сменить Божовича у руля команды могут Дмитрий Парфенов («Урал») или Михаил Галактионов (молодежная сборная России).