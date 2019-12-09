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  • Божовича могут уволить из «Крыльев Советов» во время зимней паузы

Божовича могут уволить из «Крыльев Советов» во время зимней паузы

9 декабря 2019, 21:27
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович близок к уходу со своего поста, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, есть большая вероятность, что самарский клуб уволит черногорского специалиста во время зимней паузы.

Сменить Божовича у руля команды могут Дмитрий Парфенов («Урал») или Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

  • «Крылья» по итогам 19 туров занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с клубом рассчитан до декабря 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (3)
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Boeung777
1575961402
Значит пойдет в Тамбов, его он ещё не тренировал.
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Decorhome
1575966661
Хороший тренер, но что то не получилось в крыльях, вроде и состав приличный
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АКС-74У
1575993332
Зачем Парфенову уходить из Урала, неужели в Крыльях зарплата больше? Сомнительно.
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