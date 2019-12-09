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  • Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

9 декабря 2019, 11:20
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об акции фанатов, которые на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» ушли с трибун в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

– Видели, что болельщики покинули стадион на 30-й минуте? Знаете ли вы об акции?

– Да, я все знаю. Я их понимаю. Хорошо, когда есть консолидация между болельщиками разных клубов. С другой стороны, нам очень не хватало поддержки.

  • Инициатор акции – объединение спартаковских фанатов «Фратрия».
  • Таким образом, ультрас ответили на задержания болельщиков перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
  • По ходу тура к протесту присоединились фанаты практически всех команд Премьер-лиги.

Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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piligrim1986
1575881543
ну судя по счету - не зря ушли)))
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paracetamol
1575895048
Сами же своих и завалить помогли. Но интересы Фратории выше интересов клупа!
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Бриг
1575904142
Они болеют за тех кто выигрывает. Спартак стал фанам неинтересен.
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