Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об акции фанатов, которые на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» ушли с трибун в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

– Видели, что болельщики покинули стадион на 30-й минуте? Знаете ли вы об акции?

– Да, я все знаю. Я их понимаю. Хорошо, когда есть консолидация между болельщиками разных клубов. С другой стороны, нам очень не хватало поддержки.

Инициатор акции – объединение спартаковских фанатов «Фратрия».

Таким образом, ультрас ответили на задержания болельщиков перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

По ходу тура к протесту присоединились фанаты практически всех команд Премьер-лиги.

Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»