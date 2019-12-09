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    Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об акции фанатов, которые на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» ушли с трибун в знак протеста против действий полиции по отношению к болельщикам.

    – Видели, что болельщики покинули стадион на 30-й минуте? Знаете ли вы об акции?

    – Да, я все знаю. Я их понимаю. Хорошо, когда есть консолидация между болельщиками разных клубов. С другой стороны, нам очень не хватало поддержки.

    • Инициатор акции – объединение спартаковских фанатов «Фратрия».
    • Таким образом, ультрас ответили на задержания болельщиков перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
    • По ходу тура к протесту присоединились фанаты практически всех команд Премьер-лиги.

    Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +1217

      Genz 1 час назад

      Сейчас в паузу забудут до марта кто и зачем уходил с трибун. Кому доказывали? Зато 22 очка и осталось одно до переходных матчей будут стоять в таблице. Егорову советуют застрелиться , а его вчера видели на Бали с семьёй

      1
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      Рейтинг: +6339

      piligrim1986 1 час назад

      ну судя по счету - не зря ушли)))

      0
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      Рейтинг: +1922

      Борат 1 час назад

      а усатый повар не пел с трибуны свои песни во славу спартака?
      а женя плиточкин не гнал вас вперёд своими твитами?

      2
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      Рейтинг: +980

      SPbZenit12 > Борат 13 секунд назад

      Усатый повар спел траурную песню наверное. Он же так всегда делает.

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