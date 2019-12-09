Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с руководством клуба.

– Скоро будет совет директоров. Вы будете выступать перед руководством. Знаете, что будете говорить? Есть страх?

– Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли «Зениту» на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли «Ростову», но это тоже сильный соперник. Страха нет.