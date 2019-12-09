Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с руководством клуба.

    – Скоро будет совет директоров. Вы будете выступать перед руководством. Знаете, что будете говорить? Есть страх?

    – Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли «Зениту» на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли «Ростову», но это тоже сильный соперник. Страха нет.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
    • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9122

      silver29 7 минут назад

      Возможно Тедеско и не стандартный тренер, возможно у него есть своя модель игры, возможно он строит отношения в команде как тренера равного игроками...... возможно он очень доверчив, НО он оказался в дурной компании владельца и директора (((( , он должен был до назначения изучить биографию его предшественников и отказаться. Абсолютно уверен ВСЕ неурядицы в Спартаке от владельца клуба, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ пока он не покинет клуб.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru