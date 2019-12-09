Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

Возможно Тедеско и не стандартный тренер, возможно у него есть своя модель игры, возможно он строит отношения в команде как тренера равного игроками...... возможно он очень доверчив, НО он оказался в дурной компании владельца и директора (((( , он должен был до назначения изучить биографию его предшественников и отказаться. Абсолютно уверен ВСЕ неурядицы в Спартаке от владельца клуба, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ пока он не покинет клуб.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с руководством клуба.
– Скоро будет совет директоров. Вы будете выступать перед руководством. Знаете, что будете говорить? Есть страх?
– Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли «Зениту» на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли «Ростову», но это тоже сильный соперник. Страха нет.
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
- Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.