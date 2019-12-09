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  • Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

9 декабря 2019, 10:23
45

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящей встрече с руководством клуба.

– Скоро будет совет директоров. Вы будете выступать перед руководством. Знаете, что будете говорить? Есть страх?

– Мне не страшно. Почему я должен бояться? Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли «Зениту» на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли «Ростову», но это тоже сильный соперник. Страха нет.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября.
  • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (45)
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mahan
1575881348
Так, естественно, он принял команду в полной жопе, и проработал всего 2 месяца, вот поле перерыва, там уже будет с него спрос, еще бы пару нормальных трансферов ему дали бы сделать.
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sajra
1575881938
Тренер не для спартаковской игры... состав ставить не умеет. *** я всю жизнь играл в футбол болел за спартак и что не можем тренера из своих найти Фернандо продавать не надо было ... Федун могу бесплатно сесть на скамейку тренера.........
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sajra
1575882048
не чего он не покажет вот увидете будет такая же ж о п а уже после паузы зимней....
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мы_не_рабы
1575884485
А почему собственно он должен бояться? Если у тебя есть контракт в котором всё прописано, ты делаешь свою работу, то почему ты должен по - рабски бояться? Видимо у журналиста, задавшего этот вопрос, трясутся поджилки, когда он разговаривает с редактором, вот он по себе всех и мерит. По - моему, бояться должны те игроки Спартака, которые не соответствуют требованиям тренера.
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SLADE2019
1575885679
Этот совет директоров боимся мы-болельщики Спартака! Как показывает практика, решение они примут неправильное! Логично будет, если в случае отставки Тедеско, последует и отставка Цорна-главного архитектора происходящего в Спартаке. Понятно, что нужно время, чтобы команда построилась. Но не в ФНЛ же эта стройка должна идти. Да и 10 место-это тоже крах!
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SPbZenit12
1575886347
Самые нетерпеливые болельщики Спартака это точно... Он работает 2 месяца, что вы хотите?? Дайте человеку поработать хотя бы год.
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Из Твери Леха
1575889883
Потому что у немцев (ну или европейцев) "вызов на ковер" нормальная практика, а у нас позиционируется чуть-ли не как казнь четвертованием.
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anjaneri
1575893721
Поросят колбасит уже на стабильном уровне... Терь Тодеско светит пополнить список тэрнерской чехарды... Говорил я Федуну, оставь Макса Карреру в покое, пусть работает, лучшего тэрнера все-равно не найдешь..., но Федун не может спать спокойно, пока не пустит под нож пару-тройку тренеров в год...
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a_who
1575910391
О чем он городит ! выучи историю русского футбола ! о каком зените и ростове можно было говорить лет ...дцать назад ???
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Ссппааррттаакк
1575910647
А Федун, случайно не болельщик Зенита ?
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