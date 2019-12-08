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  • «Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

8 декабря 2019, 19:16
31

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

Болельщики хозяев вывесили специальные баннеры, посвященные событиям недельной давности, когда фанатов «Спартака» задерживали перед матчем с «Зенитом» (0:1).

В частности, фанаты московского клуба разместили на трибуне баннер со словами: «Контракт Дзюбы – 15 суток».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Также болельщики упомянули на растяжках дрессировщика Эдгарда Запашного, который ранее заявил следующее: «Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали», – комментируя задержания фанатов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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Gek Dement
1575824324
Стоило ментам закрутить гайки и выяснилось что прекрасно умеют без хорового мата на трибунах острить и критиковать... Раньше лень так было? И не происходило бы того что сейчас творится...
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S.K.V.
1575826631
Нашли крайнего.Сейчас вам Ростов пяток положит и опять Дзюба виноват.
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dolf666
1575827917
По какой статье можно классифицировать его слова? Или ему, как и дзюбе, можно?!
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Garrincha58
1575829241
ваши баннеры и писульки никому не нужны, а вот 1-4 это то что вам надо
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GoLenaStop
1575829551
ИГРА в Футбол - главное. Всё остальное - просто пена... РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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фксм85
1575829789
Вот уже несколько дней читаю комментарии и прям удивляюсь.Сколько же "умников" рассуждают о нравственности и морали.Господа,если Вам не нравится мат,идите в театр.В Росси матом не только ругаются,но и разговаривают.И это нормально.Болельщики,фанаты идут на стадион,что бы выплеснуть эмоции.Но властьимущие и до них уже добрались.И ещё...почему не задерживают футболистов,тренеров,других спортсменов,ведь они тоже за словом в карман не лезут и в эфир это часто попадает.Я что-то не слышал об административном наказании главы МИДа Лаврова(дебилы БЛ"ДЬ).А фанаты,что,это же челядь,их можно и в цекундер на пару суток закрыть.
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aviks
1575832374
Да что за нытики эти болельщики? Что вы докапались до Дзюбы, вам блин только повод дай полаять издали, ссыкуны ...вы бы шли на зенит и там ныли бы... Запиарились слишком уже мясные деликотесы...
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Владислав Vlad
1575871312
Обмельчал народ. Креативщиков не стало. Оказывается Дзюба был во главе ОМОНа. А уж на Запашного-то можно было и начхать. Зачем его пиарить? Короче говоря - акция не удалась. Пиарщик был уволен.)))
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nemolod
1575873536
Могу понять коллективные протесты и уходы с трибун,но не понимаю к чему этот баннер про Дзюбу,если идет игра с другой командой и что они этот баннер будут постоянно на все матчи выставлять?
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