«Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

Болельщики хозяев вывесили специальные баннеры, посвященные событиям недельной давности, когда фанатов «Спартака» задерживали перед матчем с «Зенитом» (0:1).

В частности, фанаты московского клуба разместили на трибуне баннер со словами: «Контракт Дзюбы – 15 суток».

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Также болельщики упомянули на растяжках дрессировщика Эдгарда Запашного, который ранее заявил следующее: «Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали», – комментируя задержания фанатов.