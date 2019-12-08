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    «Контракт Дзюбы – 15 суток»: фанаты «Спартака» вывесили баннеры на матче с «Ростовом»

    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» принимает на своем поле «Ростов» (0:1, первый тайм).

    Болельщики хозяев вывесили специальные баннеры, посвященные событиям недельной давности, когда фанатов «Спартака» задерживали перед матчем с «Зенитом» (0:1).

    В частности, фанаты московского клуба разместили на трибуне баннер со словами: «Контракт Дзюбы – 15 суток».

    Также болельщики упомянули на растяжках дрессировщика Эдгарда Запашного, который ранее заявил следующее: «Отсутствие ответственности – проблема. Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали», – комментируя задержания фанатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3208

      Gek Dement 46 секунд назад

      Стоило ментам закрутить гайки и выяснилось что прекрасно умеют без мата острить... Раньше лень так было? И не происходило бы того что сейчас творится...

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      Рейтинг: +1219

      Genz 18 минут назад

      Фратрия и игил братья.

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      Рейтинг: +121

      elessar arnor > Genz 1 минуту назад

      норм реакция, как такового рычага влиять на чинуш нет, подобные тебе отсиживаются и критикуют бойкот болел, а это естественно: были нарушены ественные права человека, данные не чёртовым паразитириюущим государством, а самой жизнью

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