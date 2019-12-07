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  • Гончаренко: «Можете поздравить «Зенит» с чемпионством, а ЦСКА будет сражаться»

Гончаренко: «Можете поздравить «Зенит» с чемпионством, а ЦСКА будет сражаться»

7 декабря 2019, 20:10
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Можно ли поздравить «Зенит» с чемпионством? Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и «Краснодар» хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева.

Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне. Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось.

Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать», – отметил Гончаренко.

  • ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров.
  • «Зенит» – лидер чемпионата с 45-ю баллами.

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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Аид666
1575739183
а кто виноват что матчи во втором тайме массово сдали?... по мне важнее смотреть на свою игру, ведь выигрывает тот кто больше забьет... Чалову перекур надо было давно дать, никакой...
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житель СПб
1575740267
Уважаемый господин Гончаренко! Здесь Вы все высказали правильно. Одобряю! Ваше дело бороться, забивать мячи - и пусть будет то, что будет. Но вот Ваш мат на судей сегодня - для меня, как гражданина России - оскорбителен. Вы - гость нашей страны, и тем самым проявляете к ней неуважение. Буду рад, если Вы найдете в себе силы извиниться за это. Если Гончаренко здесь не читает, уважаемые болельщики УСКА - пожалуйста, передайте ему это.
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Garrincha58
1575740358
какой же он противный бульбаш опять у него команда не играет, а виноват Зенит
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Аид666
1575740650
а кто мешал очки брать? все вторые таймы под слив и в Европе и в РПЛ.... кто игру не поставил? может лучше у себя в глазу бревно искать? В футбол выигрывает тот кто больше забивает.... а вот с этим большие проблемы...
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Ганнибал Лектор
1575741487
Гинеру стоит послушать тренера своей команды. Ибо не в судьях дело, стабильности нет, темпа и динамики не хватает. Отсюда и результаты.
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порт
1575742209
Почему Гончеренко в ЛЕ ведёт себя прилично, а в нашем чемпионате может и в баню послать?
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Горкин Блеванов
1575749210
борзые пони...
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Сильвербой
1575790057
Так сражаться нужно за престиж клуба, болельщиков, за страну, а за что сражаетесь вы!? За бабло и больше ни за что!
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