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    Гончаренко: «Можете поздравить «Зенит» с чемпионством, а ЦСКА будет сражаться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Можно ли поздравить «Зенит» с чемпионством? Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и «Краснодар» хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева.

    Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне. Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось.

    Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать», – отметил Гончаренко.

    • ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров.
    • «Зенит» – лидер чемпионата с 45-ю баллами.

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3690

      порт 48 минут назад

      Почему Гончеренко в ЛЕ ведёт себя прилично, а в нашем чемпионате может и в баню послать?

      0
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      Рейтинг: +626

      SaveAS > порт 31 минуту назад

      Потому что в ЛЕ нет таких судей! Такие должны судить на любительском уровни! Да и вообще на наши большие матчи нужно приглашать из Европы судей, как раньше было пару раз на матчах ЦСКА - Спартак

      0
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      Рейтинг: +310

      житель СПб > порт 24 минуты назад

      Потому что там действует право, и он может с командой обратно не вернуться - попадет в тюрьму (дадут срок на несколько месяцев за такое поведение). А здесь ему почему-то все прощается... Впрочем, может он с Гинером сговорился, и тот сразу за двоих от закона "отговаривает"? (Печальная шутка). Безнаказанность - вот как это называется.

      0
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      Рейтинг: +883

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Гинеру стоит послушать тренера своей команды. Ибо не в судьях дело, стабильности нет, темпа и динамики не хватает. Отсюда и результаты.

      1
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      Рейтинг: +310

      житель СПб > Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      Абсолютно верно.

      0
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      Рейтинг: +2153

      Аид666 1 час назад

      а кто мешал очки брать? все вторые таймы под слив и в Европе и в РПЛ.... кто игру не поставил? может лучше у себя в глазу бревно искать? В футбол выигрывает тот кто больше забивает.... а вот с этим большие проблемы...

      0
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      Рейтинг: +11446

      Garrincha58 1 час назад

      какой же он противный бульбаш опять у него команда не играет, а виноват Зенит

      4
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      Рейтинг: +310

      житель СПб 1 час назад

      Уважаемый господин Гончаренко! Здесь Вы все высказали правильно. Одобряю! Ваше дело бороться, забивать мячи - и пусть будет то, что будет. Но вот Ваш мат на судей сегодня - для меня, как гражданина России - оскорбителен. Вы - гость нашей страны, и тем самым проявляете к ней неуважение. Буду рад, если Вы найдете в себе силы извиниться за это. Если Гончаренко здесь не читает, уважаемые болельщики УСКА - пожалуйста, передайте ему это.

      3
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      Рейтинг: +163

      Semenycch 1 час назад

      А почему на пресс конференции матом не выругался? Для тебя же это запросто!

      2
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      Рейтинг: +2153

      Аид666 1 час назад

      а кто виноват что матчи во втором тайме массово сдали?... по мне важнее смотреть на свою игру, ведь выигрывает тот кто больше забьет... Чалову перекур надо было давно дать, никакой...

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