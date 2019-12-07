Гончаренко: «Можете поздравить «Зенит» с чемпионством, а ЦСКА будет сражаться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Можно ли поздравить «Зенит» с чемпионством? Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и «Краснодар» хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева.

Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне. Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось.

Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать», – отметил Гончаренко.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров.

«Зенит» – лидер чемпионата с 45-ю баллами.

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