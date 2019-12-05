Каррера может возглавить АЕК

АЕК рассматривает вариант с приглашением Массимо Карреры на пост главного тренера.

Сообщается, что после отказа от кандидатуры Леонида Слуцкого основным претендентом на должность стал именно итальянец.

АЕК уже ведет переговоры с Каррерой о возможном сотрудничестве.