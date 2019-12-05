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Каррера может возглавить АЕК

5 декабря 2019, 23:46
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АЕК рассматривает вариант с приглашением Массимо Карреры на пост главного тренера.

Сообщается, что после отказа от кандидатуры Леонида Слуцкого основным претендентом на должность стал именно итальянец.

АЕК уже ведет переговоры с Каррерой о возможном сотрудничестве.

  • Греческий клуб ищет нового тренера на замену уволенному Мигелу Кардозу.
  • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
  • После ухода из московского клуба он нигде не работал.

Источник: Sport-fm.gr

Сайт греческой радиостанции «Sport FM». У интернет-портала есть аккаунты в Twitter и Facebook с аудиторией 32,4 тысячи и 430,2 тысячи человек.

Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Armani nn
1575580420
Полтора года уже, куда его только не рассматривают...
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TOL47
1575581126
Кто угодно может или не хочет
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Decorhome
1575701995
Стиль игры подходит к манере игры Карреры
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