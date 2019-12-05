Каррера может возглавить АЕК

АЕК рассматривает вариант с приглашением Массимо Карреры на пост главного тренера.
Сообщается, что после отказа от кандидатуры Леонида Слуцкого основным претендентом на должность стал именно итальянец.
АЕК уже ведет переговоры с Каррерой о возможном сотрудничестве.
- Греческий клуб ищет нового тренера на замену уволенному Мигелу Кардозу.
- Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
- После ухода из московского клуба он нигде не работал.
Источник: Sport-fm.gr
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