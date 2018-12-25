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    Каррера может возглавить АЕК

    АЕК рассматривает вариант с приглашением Массимо Карреры на пост главного тренера.

    Сообщается, что после отказа от кандидатуры Леонида Слуцкого основным претендентом на должность стал именно итальянец.

    АЕК уже ведет переговоры с Каррерой о возможном сотрудничестве.

    • Греческий клуб ищет нового тренера на замену уволенному Мигелу Кардозу.
    • Каррера с августа 2016-го по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».
    • После ухода из московского клуба он нигде не работал.

    Источник: Sport-fm.gr

    Сайт греческой радиостанции "Sport FM". У интернет-портала есть аккаунты в Twitter и Facebook с аудиторией 32,4 тысячи и 430,2 тысячи человек.

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    05.12.2019 23:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3744

      TOL47 5 минут назад

      Кто угодно может или не хочет

      0
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      Рейтинг: +74

      Armani nn 17 минут назад

      Полтора года уже, куда его только не рассматривают...

      0
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