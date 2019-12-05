Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал политическую ситуацию в России.

– Вам нравится, куда движется Россия в последние 10 лет?

– Я не могу все отследить. Когда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е… В 1992 году я закончил институт, в 93-м стал работать детским тренером в «Олимпии». И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России.

Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружен в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, все нормально, мне отвечают: «Ты че, придурок, что ли?». Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю, – сказал Слуцкий.

Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года