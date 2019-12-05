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  • Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»

Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»

5 декабря 2019, 18:34
11

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал политическую ситуацию в России.

– Вам нравится, куда движется Россия в последние 10 лет?

– Я не могу все отследить. Когда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е… В 1992 году я закончил институт, в 93-м стал работать детским тренером в «Олимпии». И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России.

Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружен в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, все нормально, мне отвечают: «Ты че, придурок, что ли?». Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю, – сказал Слуцкий.

Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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InterMilLano1908
1575562058
Не будь у нас коррупции то были бы лучшей страной, а так пока на уровне Африки по уровню жизни
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giluxa1963
1575563729
после нового года будет новое назначение
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Олег1204
1575565059
Что делать, если те кто должен бороться с коррупцией, сами грабят суммы размером с бюджетами регионов
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бурминка
1575565570
Увидел Леонида совсем с другой стороны.Огромный респект и уважение ему за эти слова.Не перевелись ещё Люди в нашей стране.
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Zenit2312
1575566395
Неее !!! Коррупция это наш символ,такой же как матрёшка,водка и балалайка!
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American-Patriot
1575566467
Придется посадить пару друзей, ты готов к этому?
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Baggio1986
1575567256
Так сам же вроде матч сдавал,нет?
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mihail200606
1575569983
Бесконечная тема.. И самое главное- полностью не решаемая в нашей стране.. Какой бы клоун Саакшвили не был, но даже те грузины которые его не любят, признают, что он смог с коррупцией справиться, жёстко, посадками.. У нас этого не будет..
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Decorhome
1575615209
Я доверю Слуцкому как тренеру и как президенту
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Plyash
1577185963
Смотри как бы коррупция не искоренила тебя.
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