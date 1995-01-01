Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Слуцкий: «Есть то, что мне не нравится в нашей стране. С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал политическую ситуацию в России.

    – Вам нравится, куда движется Россия в последние 10 лет?

    – Я не могу все отследить. Когда меня спрашивают, что было в 90-х, про лихие 90-е… В 1992 году я закончил институт, в 93-м стал работать детским тренером в «Олимпии». И я вообще не помню, что было в 90-е годы в России.

    Я не видел ни разбоя, ни переделов, ничего. Я был настолько погружен в работу, что не видел процессов. И когда говорю, что чего 90-е, все нормально, мне отвечают: «Ты че, придурок, что ли?». Но я этого реального не видел. И я не готов давать категоричные оценки.

    Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

    Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся. Но говорить об этом глобально я не могу, потому что не знаю, – сказал Слуцкий.

    Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3095

      InterMilLano1908 7 минут назад

      Не будь у нас коррупции то были бы лучшей страной, а так пока на уровне Африки по уровню жизни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      OrenburgFC 16 минут назад

      похоже он решил не возвращаться))) ну, оно и правильно)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru