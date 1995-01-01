Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года

красава
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме поддержал актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима.
Слуцкий опубликовал в инстаграме картинку с надписью «Я/Мы Павел Устинов».
- 16 сентября актеры и известные люди запустили флешмоб в поддержку Устинова и начали публиковать фото «Я/Мы Павел Устинов».
- Перед этим Устинов был осужден по ч.2 ст.318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).
- На митинге 3 августа актер, по мнению следствия, при задержании оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате которого у того был диагностирован вывих левого плеча.
- Показания свидетелей защиты о том, что актер не оказывал сопротивления, суд отверг, как и слова Устинова о том, что он не принимал участия в протестах.