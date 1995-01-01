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    Слуцкий поддержал Павла Устинова, осужденного за сопротивление росгвардейцу на 3,5 года

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своем инстаграме поддержал актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии общего режима.

    Слуцкий опубликовал в инстаграме картинку с надписью «Я/Мы Павел Устинов».

    • 16 сентября актеры и известные люди запустили флешмоб в поддержку Устинова и начали публиковать фото «Я/Мы Павел Устинов».
    • Перед этим Устинов был осужден по ч.2 ст.318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья).
    • На митинге 3 августа актер, по мнению следствия, при задержании оказал сопротивление сотруднику Росгвардии, в результате которого у того был диагностирован вывих левого плеча.
    • Показания свидетелей защиты о том, что актер не оказывал сопротивления, суд отверг, как и слова Устинова о том, что он не принимал участия в протестах.

    Источник: инстаграм Леонида Слуцкого

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии28
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      Рейтинг: +11

      jerry093 2 минуты назад

      красава

      1
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      Рейтинг: +6483

      silver29 6 минут назад

      Что за росгвардеец которому вывихнул руку офисный работник ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +337

      solodealer > silver29 19 секунд назад

      обычный, закованный в латы, на зарплате, с выходом на чумовую пенсию в 40 лет... ГЕРРРОЙ...

      0
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      Рейтинг: +1106

      Дедуктор 12 минут назад

      Слуцкер всегда был исключительным ...удаком. Особенно, когда в роли футбольного эксперта в шоу Лазаревой подвизался. Гламурная шваль, а не футбольный специалист.

      -3
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      Рейтинг: +337

      solodealer > Дедуктор 1 минуту назад

      Факты где, пустобрёх?
      ...особенно насчёт "не футбольного специалиста"....

      0
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      Рейтинг: +1

      паха1991 13 минут назад

      бейте с..к

      0
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      Рейтинг: +1267

      Борат 30 минут назад

      ну устинову от такой картинки прям легче сидеться будет...
      нет бы бабла на адвокатов перевёл или семье его поддержку оказал...

      0
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      Рейтинг: +343

      dmzeus > Борат 4 минуты назад

      Если ты подобное пишешь, то не врубаешься зачем это) Огласка нужна в таком случае, будет больше шансов на апелляции отменить/смягчить наказание

      0
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      Рейтинг: +4077

      ivany4 34 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чему удивляться, он же маятник Фуко.))
      Пиариться на дебилах легко, думать тяжело.

      -5
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      Рейтинг: +269

      Из Твери Леха 35 минут назад

      Слуцкер либерал?

      0
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      Рейтинг: +337

      solodealer > Из Твери Леха 13 минут назад

      Ты сомневался?
      Думал он за "больше бабла роттенбергам"?
      Или "за дольше на пенсии не выходить"?

      1
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      Рейтинг: +2076

      InterMilLano1908 44 минуты назад

      Молодец, а то у нас взяточникам дают по 3-4 года, а тут человек толком вооьде ничего нн сделал(кто видел видео тот поймет) и сядет на 3,5года...ипанутая страна

      6
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      Рейтинг: +5070

      Агасфер 54 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и дурак. Не зарабатывай дешёвый авторитет в стане тюльпанов,проституток и штаб-квартиры НАТО. Вполне хорошего футбола там хватает.Займись им,а то ещё 0-5 получишь.

      -4
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      Рейтинг: +337

      solodealer > Агасфер 9 минут назад

      Сам ты дурак!
      Тюльпаны не при чём. В проститутках у нас больше несчастных девок, чем у них профессионалок с гарантированной пенсией....
      А штаб-квартира НАТО, тупорылый, в Бельгии в Брюсселе.

      0
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      Рейтинг: +1668

      neveldomha 55 минут назад

      Зачем Слуцкому вторая фамилия и еще и впаривать ее другим?

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