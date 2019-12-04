Конов: РПЛ попросила МВД проверить законность задержаний фанатов «Спартака»

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что российская Премьер-лига запросила у МВД Санкт-Петербурга разъяснения по задержаниям фанатов «Спартака».

«По моей информации, руководство Премьер-лиги направило официальный запрос в МВД Санкт-Петербурга с просьбой предоставить официальную информацию. Среди прочего, в письме делается акцент и на цифре задержанных – примерно 100 человек.

Отдельно лига просит прояснить ситуацию с заводящим «Спартака» Валерием Бевзом, который, по имеющейся у РПЛ информации, не только не нарушал, а напротив, предотвращал провокации с атрибутикой «Зенита». При этом в своем письме лига просит проверить законность задержаний, так как часть из задержанных отпущены судом из-за отсутствия в их действиях признаков административных правонарушений.

Помимо прочего, лига акцентирует внимание МВД на том, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге состоится еще один матч, который исторически относится к категории игр повышенного риска – «Зенит» – «Динамо». В сложившейся ситуации объяснения обязательно должны последовать вместе с выводами из сложившейся ситуации, которая не идет на пользу никому», – написал Конов в своем телеграм-канале.

По информации издания «Фонтанка», перед матчем «Спартака» с «Зенитом» правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

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