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    Конов: РПЛ попросила МВД проверить законность задержаний фанатов «Спартака»

    Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил, что российская Премьер-лига запросила у МВД Санкт-Петербурга разъяснения по задержаниям фанатов «Спартака».

    «По моей информации, руководство Премьер-лиги направило официальный запрос в МВД Санкт-Петербурга с просьбой предоставить официальную информацию. Среди прочего, в письме делается акцент и на цифре задержанных – примерно 100 человек.

    Отдельно лига просит прояснить ситуацию с заводящим «Спартака» Валерием Бевзом, который, по имеющейся у РПЛ информации, не только не нарушал, а напротив, предотвращал провокации с атрибутикой «Зенита». При этом в своем письме лига просит проверить законность задержаний, так как часть из задержанных отпущены судом из-за отсутствия в их действиях признаков административных правонарушений.

    Помимо прочего, лига акцентирует внимание МВД на том, что в ближайшее время в Санкт-Петербурге состоится еще один матч, который исторически относится к категории игр повышенного риска – «Зенит» – «Динамо». В сложившейся ситуации объяснения обязательно должны последовать вместе с выводами из сложившейся ситуации, которая не идет на пользу никому», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    • По информации издания «Фонтанка», перед матчем «Спартака» с «Зенитом» правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

    Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +971

      alarm 4 минуты назад

      заводящий предотвращал провокации)))

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