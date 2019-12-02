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  • Заводящий с сектора «Спартака» задержан за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

Заводящий с сектора «Спартака» задержан за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

2 декабря 2019, 14:52
21

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге.

«За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», – пишет «Фонтанка».

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (21)
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Старикан
1575291287
Складывается впечатление, что только спартаковские болельщики матом на стадионах орут...
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maygli
1575291940
Откричался болезный. Ну зачем нужно было матом орать, когда есть столько хороших кричал без мата? Ладно, когда в сердцах вырвалось, но придумывать специально и орать в общественных местах - это убогость.
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Дедуктор
1575293459
Это, минимум, на 15 суток админареста тянет. Но если учесть, что мужичок этот готовился прилюдно гадить, тексты готовимл, репетировал, то-сё ..., то может и месяцев на 10 срок получить. Странно, что взрослый мужичок ведет себя как неадекватный хулиган-малолетка. Надо наказывать.
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Бухбух
1575294102
Если бы наши футболеры играли на том же уровне, как и уровень ЗП у них, то никакого мата на матчах не было бы.
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Дедуктор
1575294621
Кстати, та же неприличная история. Сей моральный урод даже на поле не смотрит. Неинтересен ему футбол. Не его это.
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Иван_Невский
1575297700
если это начало и ко всем так , то многие за , сколько можно дебилам всё прощать, идут стадом срут и творят беспредел, типо фаны нам всё можно.
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Axe111
1575298775
Бедняжка дзюбку обидели(
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Томик
1575299075
Уже писали ниже - я только "за". За ответственность каждого за допущенные правонарушения. Идёшь на нарушение закона - должен знать, что отвечать будешь именно ты, а не клуб штраф заплатит. Не имеет значение чьи это болельщики. За файеры тоже пора, не только за обиженного Дзюбу. Зажёг - 15 суток мытья туалетов и 50 тысяч штрафа на первый раз. Думаю, что даже с убогим сектором ЦСКА на Отрытие можно будет тогда рядом спокойно сидеть.
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Dellleone
1575300429
Дзюба как маленькая девочка - ябида. А видь раньше такого не было, его стали ненавидеть тогда когда он стал много трепать языком и его начали активно раскручивать в СМИ, делая из него кумира с куриными мозгами. Футболист должен играть в футбол а не языком трепать , бегать ябядничать а потом следом обзываться в ответ. Хотя для меня лично зюба не футболист.
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