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    Заводящий с сектора «Спартака» задержан за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

    Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге.

    «За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», – пишет «Фонтанка».

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1810

      Борат 35 минут назад

      в кресты его на 14 суток, пусть там покукарекает!

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