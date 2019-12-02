Заводящий с сектора «Спартака» задержан за нецензурные кричалки в адрес Дзюбы

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге.

«За организацию матерных выкриков он получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»)», – пишет «Фонтанка».

По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

«Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»